Od danas besplatna prehrana za sve osnovnoškolce: Na području cijele VPŽ osigurani svi preduvjeti

Na području cijele Hrvatske, zahvaljujući novoj mjeri Vlade, danas je krenula besplatna prehrana za sve osnovnoškolce. Iz Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice, koji su osnivači osnovnih škola s ovog područja, kažu kako su osigurani svi preduvjeti.

– Grad Virovitica je sukladno smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja sustavno ulagao u opremanje kuhinja i blagovaonica u svojim školama, jedan je od rijetkih gradova koji u svim matičnim školama te u područnim škola ima kuhinje, odnosno čajne kuhinje te blagovaonice. Za to je u posljednjih 5 godina uloženo preko 2 milijuna kuna iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja te iz vlastitih sredstava – rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

Do sada je u sustavu prehrane na području Grada bilo oko 85 posto djece, a prema provedenim anketama u prosincu, od danas će se hraniti njih preko 95 posto, što je 1450 školaraca.

– Uz opremanje kuhinja i blagovaonica u školama, Grad je za potrebe besplatne prehrane za sve učenike iz vlastitih sredstava osigurao preko 500.000 kuna za dodatnu opremu (manjirke, zdjelice, tace i sl.) te uređaje za pripremu hrane kako bi se mogao povećati kapacitet kuhinja, odnosno broj obroka – istaknuo je gradonačelnik Ivica Kirin.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja još nije izdalo suglasnosti za zapošljavanje novih kuharica i pomoćnog osoblja prema Državnom pedagoškom standardu kako bi se rad kuhinja, čajnih kuhinja, dostava i posluživanje hrane u matičnim i područnim školama odvijalo bez problema od prvog dana provedbe projekta besplatne prehrane.

– Od danas OŠ Vladimir Nazor će u svim područnim školama, u Đurađu, Koriji i Podgorju, voziti kuhanu hranu i svi će imati topli obrok isto kao i matičnoj školi. U OŠ Ivane Brlić Mažuranić, u Čemernici i Rezovačkim Krčevinama će se od danas voziti topli obrok, a u Taborištu, Krčevinama i Milanovcu će danas i sutra još biti čajni, odnosno mliječni obroci, a nadamo se od srijede da će imati topli obrok – rekao je pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica.

Pohvalu školama na uspješnoj organizaciji uputio je gradonačelnik Kirin.

– Nadamo se da će kroz tjedan dana sva djeca u matičnim i područnim školama dobivati jedan kuhani i topli obrok po istom standardu i da ćemo biti među prvima u Republici Hrvatskoj koji su 100 posto implementirali ovaj projekt zahvaljujući konstantnom ulaganju u ustanove odgoja i obrazovanja te brizi za sve učenike. Ovom prilikom pohvaljujem i ravnatelje škola jer su sa svojim zaposlenicima odradili velik dio posla kako bi se ovaj hvalevrijedan projekt započeo provoditi u svim osnovnim školama na području Grada – istaknuo je gradonačelnik.

Virovitičko-podravska županija je uz Požeško-slavonsku, jedna od dvije hrvatske županije, koja u potpunosti zadovoljava uvjete za besplatan obrok u svim matičnim i područnim školama kojima su osnivači.

– Godinama smo ulagali u zadovoljavanje tih uvjeta, pa smo i do sada u našim školama, kuhali obroke za sve naše učenike i po tome smo, na razini Hrvatske bili prepoznatljivi. Cijena tog obroka se kretala od 5.00 do 8.00 kuna. Do sada smo imali oko 1.500 učenika iz socijalno-ugroženih obitelji koji su bili uključeni u projekt besplatne prehrane. No, zahvaljujući Vladi RH, od danas, svi učenici imaju besplatni obrok u iznosu od 1,33 eura ili 10 kuna po učeniku. Na našem području to je 3.950 učenika osnovnih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija – rekla je pročelnica za obrazovanje i demografiju Martina Bunić.

Besplatni obrok je tako osiguran u 14 matičnih i 52 područne škole.

– Također smo zatražili i suglasnost Ministarstva za zapošljavanje jedanaest novih kuharica u školama, jer je potrebno osigurati veći broj kuhanih obroka, a time imamo i pravo i na već broj zapošljavanja kuharica i čistačica koje će uz svoj posao, te polaganje higijenskog minimuma imale uvjete da bi, na primjer, dijelile hranu u nekoj područnoj školi kada se doveze kuhani obrok. To je hvalevrijedna mjera, jer ćemo zaposliti nove ljude. No, dok se to ne odobri, u nekim područnim školama je osiguran vanjski pružatelj usluga, a to su same škole dogovorile. Zbog svega toga, županija će i ovdje izaći u susret osiguravajući dodatna kombi vozila u školama u kojima ona do sada nisu postojala kako bi se mogla razvoziti hrana, a tamo gdje to bude bilo potrebno, dodatno ćemo opremiti kuhinje u pojedinim školama kako bi se mogao skuhati veći broj obroka – rekla je pročelnica.

(www.icv.hr, virovitica.hr, vpz.hr)