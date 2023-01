Općina Suhopolje raspisala natječaje za financiranje rada udruga u sportu, kulturi i drugim društvenim djelatnostima za 2023. godinu

Općina Suhopolje raspisala je javne natječaje za financiranje javnih potreba općine u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2023. godinu. Vrijednost natječaja za potrebe u sportu je 86 tisuća eura. Najmanji iznos kojeg udruge mogu prijaviti i ostvariti po pojedinom projektu ili programu je 500 eura, a najveći 66,4 tisuća eura.

Kada je riječ o potrebama u kulturi, vrijednost natječaja je 5,5 tisuća eura. Najmanji iznos projekta ili programa koji se može prijaviti je 130 eura, a najveći 2 tisuće eura. S druge strane, za ostale društvene djelatnosti izdvojeno je 9,8 tisuća eura, s tim da najmanji iznos sredstava koji se može prijaviti po pojedinom projektu/programu je 130 eura, a najveći 3.1 tisuća eura.

Svaka udruga može prijaviti više projekata u sklopu natječaja na provedbu do 12 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2023. godine. također, ista udruga može biti partner na više projekta unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijaviti se, naravno, mogu samo udruge s područja općine Suhopolje i koja je upisana u Registar udruga RH. Rok za prijavu projekata ili programa je do 8. veljače 2023. godine.

Ovdje potražite sve obrasce i dodatne informacije za prijavu programa i projekata – sport, kultura, ostale društvene djelatnosti.

(www.icv.hr)