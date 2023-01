Poljoprivrednicima isplaćeno 220 milijuna eura predujma za izravna plaćanja

Isplata predujma u okviru izravnih plaćanja za proizvodnu 2022. godinu počela je 2. studenoga 2022. godine. Potporu je primilo 101.637 poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2022. godini i koji su ostvarili uvjete prihvatljivosti nakon provedenih kontrola Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontrole koje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavlja prije same uplate avansa su u tijeku i to za manje od 1 posto ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava, a kojima će predujam biti isplaćen po završetku kontrola, do kraja siječnja.

Za isplatu predujma poljoprivrednicima je bio osiguran iznos od 226,3 milijuna eura, odnosno 70 posto odobrenog iznosa potpore, a sredstva su isplaćena za potporu po površini, odnosno za osnovno, zeleno, preraspodijeljeno plaćanje i mlade poljoprivrednike. Novac za ovu isplatu u cijelosti se refundira se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.

Preostali dio za potporu po površini za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje te potpora za mlade bit će isplaćena do kraja veljače.

(poljoprivreda.gov.hr)