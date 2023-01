Suprug i otac dvoje djece iznenada ostao paraliziran: Pokrenuta humanitarna akcija za prikupljanje novca za liječenje

Bio je to običan dan obitelji Kovačević iz Bokšića. Maleni Jakov (3) i Petar (6) bili su kod bake, a supružnici Darko (37) i Nikolina (29) na druženju kod kumova. Došavši kući Darko je izašao iz auta, okrenuo glavu prema supruzi i – pao kao pokošen.

– Mislila sam da se spotaknuo. Pružila sam mu ruku da se pridigne, a on ništa. Govorim mu ‘ajde, ustani, šta ti je’. On ne može. Pita me jel udario glavom, jesmo li imali udes. Ne može podići ni ruku ni nogu. Doslovce sam ga dovukla do kuće i pozvala Hitnu. Odvezli ga prvo u Našice, pa u Osijek. Smjestili su ga na covid odjel u KBC Osijek jer su otkrili da je pozitivan. Deset dana ga nisu dirali, micali, ništa, a onda su rekli da je ostao oduzet od glave prema dolje – kazuje nam Nikolina Kovačević događaje s početka listopada prošle godine kada je njen suprug postao tetraplegičar zbog hematoma na vratnoj kralježnici kojega je godinama imao, a da to nije ni znao, piše 24sata.hr.

Samo jedan trzaj glavom bio je potreban da se kralježak zabije u leđnu moždinu i paralizira Darka, možda i za cijeli život.

Tek su mu početkom studenog operirali vratnu kralježnicu.

– Nema nade u oporavak. Da prohoda potrebno je čudo – rekao je doktor Nikolini.

– Svijet nam se srušio u trenu. Dječaci su stalno plakali i tražili tatu. U Osijeku ga nismo mogli posjećivati zbog zabrane, a u tih 35 dana tamo svašta mu se dogodilo. Već je na covid odjelu dobio veliki dekubitus. Imao je i upalu pluća, bakteriju u mokraći, probleme s krvi, no to su sve riješili. Dekubitus je ostao i zapravo je on razlog što Darko već dva mjeseca leži u bolnici u Našicama bez mogućnosti da ide u toplice jer ga niti jedne neće primiti zbog toga. Tražili smo druga mišljenja o njegovom stanju, slali snimke magneta ne bi li pronašli doktora koji nam daje neke mogućnosti u oporavak, ali nitko ga nije htio primiti – govori Nikolina pokazujući nam medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje sve njene tvrdnje.

Fizijatri su ih upozorili da Darku pod hitno treba rehabilitacija jer dekubitus raste, mišići atrofiraju, a i njegovo psiho-fizičko stanje postaje sve gore.

Do tog kobnog dana Darko je bio kao stroj. Radio je u privatnoj tvrtki Auric Barrels u Našicama koja proizvodi bačve, a poslije radnog vremena obavljao bi sve poslove oko kuće. Sam je izgradio kuću za svoju obitelj. Sve to primijetio je njegov šef, vlasnik firme iz Njemačke, koji je priskočio u pomoć čim je čuo što se dogodilo.

– Kada sam mu rekla da sam pred zidom, da ne mogu naći ni kliniku ni toplice koje bi prihvatili Darka, on je krenuo tražiti po inozemstvu. Vrlo brzo pronašli smo kliniku u Švicarskoj, poslali im Darkove nalaze i oni su nas pozvali da dođemo. Procijenili su da će im trebati dva mjeseca da Darku povrate funkciju ruku i prstiju, funkciju mjehura i da će ga postaviti u kolica. To nam je zvučalo odlično. Međutim, takva rehabilitacija košta 66 tisuća eura za jedan mjesec. Hrpa dobrih ljudi brzo se organizirala, cijela njegova firma skupljala je novac, naši prijatelji, obitelj, dva-tri sela, kudovi, nogometni klubovi… Uspjeli smo skupiti novac za prvi mjesec. Darko putuje u utorak u Švicarsku. Djeca i ja ne idemo jer je to preskupo. Mi ćemo organizirati prikupljanje novca za drugi mjesec rehabilitacije – kaže Nikolina.

Iako ne zna što ga čeka u Švicarskoj, Darko je optimističan. Ima iskrenu vjeru u to da će se u potpunosti oporaviti, ponovo igrati s djecom i ići raditi.

– On mene više hrabri nego ja njega – kaže Nikolina koja je muža uspjela tek nekoliko puta posjetiti u bolnici.

– Svakog dana razgovaramo. Navečer mu sestra stavi slušalice u uši i dok ne zaspemo razgovaramo. Djeci jako fali i stalno im moram pokazivati njegove slike dok je bio zdrav. Sada se molimo da nam se vrati makar i u kolicima jer i to bi za nas bilo čudo – kaže tiho Nikolina.

Račun za pomoć obitelj Kovačević otvoren je na ime Nikolina Kovačević u PBZ.

IBAN: HR3023400093113809881

SWIFT: PBZGHR2X

Opis plaćanja: Prikupljanje donacija za Darka Kovačevića

Prilog RTL televizije o Darku možete pogledati OVDJE.

(www.icv.hr, 24sata.hr, danas.hr)