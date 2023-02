1. HRL U-14 Slatini bod na gostovanju u Novskoj: Orahovica poražena

Proteklog vikenda odigrani su susreti 7. kola 1. HRL U-14 za rukometašice, a igračice Slatine i Orahovice gostovale su u Novskoj.

SLATINA – NOVSKA 21:27

Rukometašice Slatine poražene su u prvom dvoboju od domaće momčadi. Slatinčanke su do 8. minute imale +2 (6:4), no nakon toga serijom 7:0 Novska dolazi do prednosti koju nije ispuštala sve do kraja utakmice. Konačan rezultat susreta glasio je 27:21.

SLATINA: Marta Dušak, Tena Presečan 1, Katja Košćak 1, Mirna Grgurić 4, Mia Panić, Lana Škrnički, Katja Kovčalija, Leona Prugovečki, Tea Matanović, Iva Randelj, Korina Knapić, Iva Ćosić, Mihaela Sabo 3, Tena Jurlina, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović.

LIPIK – SLATINA 17:17

U drugu utakmicu puno su bolje ušle igračice Lipika koje su povele 7:1, no Slatina se do odlaska na odmor vratila na -1 (10:9). Na otvaranju drugog poluvremena Slatinčanke su prvi puta povele (12:10), zatim su se dvije minute prije kraja našle u zaostatku od tri pogotka 17:14, dok su u posljednjim trenucima bod Slatini osigurale Jurlina, Grgurić i Sabo.

SLATINA: Marta Dušak, Tena Presečan, Katja Košćak, Mirna Grgurić 4, Mia Panić, Lana Škrnički, Katja Kovčalija, Leona Prugovečki 1, Tea Matanović, Iva Randelj, Korina Knapić, Iva Ćosić, Mihaela Sabo 1, Tena Jurlina 10, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović.

NOVSKA – ORAHOVICA 28:17

Iako su dobar dio prvog poluvremena igračice Orahovice lovile rezultatski zaostatak, budući da je u dva navrata bilo -3, igračice Andrijane Rukavine uspjele su u posljednjih sedam minuta serijom 6:0 doći do 13:10 te si osigurati prednost na poluvremenu (13:12). Ipak, nastavak utakmice pripao je domaćoj momčadi. Orahovica je postigla samo četiri zgoditka što nije bilo dovoljno za nove bodove. Igračice Novske u drugom su dijelu bile precizne 16 puta što im je omogućilo uvjerljivu pobjedu.

ORAHOVICA: Ema Zeman 4, Nika Solić, Ivna Maričić 2, Pia Rađenović, Tara Liović, Lana Belobradić, Lucija Cigler 2, Lara Grabovac, Lana Potalec, Ines Poljak 3, Arijana Čočaj 6, trenerica: Andrijana Rukavina.

ORAHOVICA – LIPIK 9:13

U drugom susretu igračice Lipika povele su na otvaranju utakmice te su bile u prednosti tijekom svih 40 minuta igre. Ines Poljak bila je najefikasnija u redovima Orahovice, a postigla je šest zgoditaka.

ORAHOVICA: Ema Zeman 1, Nika Solić 1, Ivna Maričić 1, Pia Rađenović, Tara Liović, Lana Belobradić, Lucija Cigler, Lara Grabovac, Lana Potalec, Ines Poljak 6, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina.

