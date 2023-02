Prvi novootvoreni Regionalni distribucijski centar za voće i povrće u Osijeku diže kvalitetu hrvatske poljoprivrede: Pomoć malim proizvođačima s istoka Hrvatske u jačanju konkurentnosti i plasmanu proizvoda

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, jedini u Hrvatskoj, izgrađen je u Industrijskoj zoni Nemetin, a danas je svečano otvoren u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministrice poljoprivrede Marije Vučković, ministra regionalnog razvoja i fondova europske unije Šime Erlića, osječko-baranjskog župana Ivana Anušića i njegovih zamjenika, osječkog gradonačelnika Ivana Radića, također sa zamjenicima, te brojnih drugih uzvanika, župana slavonskih županija, među njima i župan virovitičko-podravski Igor Andrović te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, načelnika općina, nositelja OPG-ova i drugih.

RDC jedinstven je projekt vrijedan 110 milijuna kuna odnosno 14,6 milijuna eura čiji je cilj okupiti proizvođače voća i povrća, ne samo s područja Osječko-baranjske županije već i drugih slavonskih županija.

– Na današnji dan otvaranja možemo reći da smo u pet godina ostvarili jedan od najvećih projekata koji se tiče poljoprivrede. RDC je bitan jer će dati potporu proizvođačima na području županije i šire, podići vrijednost i dati dodanu vrijednost proizvodu i na neki način osnažiti voćarstvo na području županije. Ovakvi sustavi su trebali biti i ranije rađeni, trebalo ih je biti 10-tak na području naše županije, nije nikada kasno. Napravili smo ga uz veliku pomoć resornih ministarstava, pomoć Vlade RH. Financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede kroz NPO u iznosu od 10 milijuna eura, vlastitim sredstvima županije od 4,6 milijuna eura a sam projekat financiran je iz Ministarstva regionalnog razvoja tada u iznosu od 2,6 milijuna kuna- istaknuo je župan Anušić.

Cijeli objekt ukupne je površine od 8.182,15 četvornih metara, a sastoji se od tri zasebna dijela u kojima su hladnjače s komorama, sortirnice, pakirnice i prerade te upravna zgrada. Ukupni rashladni kapacitet hladnjače je 2.910 tona raspoređeno u ukupno 23 rashlade komore, a podijeljen je u dva dijela, na dio koji se odnosi na ekološku proizvodnju i dio koji se odnosi na konvencionalnu proizvodnju. Za ekološke proizvode osigurano je ukupno 690 tona rashladnog kapaciteta, a za konvencionalnu proizvodnju osiguran je rashladni kapacitet od 2.220 tona ukupnog kapaciteta 3.228 tona.

– Regionalni distribucijski centar je jedan izvanredan projekt koji diže kvalitetu hrvatske poljoprivrede, ovdje u Osječko- baranjskoj županiji direktno ide na korist proizvođačima voća i povrća, dakle pojednostavljeno, ono što do sada nisu mogli a to je ubrane proizvode uskladištiti i čekati najpovoljnije cijene, od sada će to moći. To je dio naše poljoprivredne politike i unaprijeđenja i poljoprivredne infrastrukture i kvalitete proizvoda, naravno time i kvalitete hrane- rekao je premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako je riječ o pravom konkretnom utjelovljenju projekta “Slavonija” i to u Osijeku, gradu koji je prvi na 5G mreži, u kontekstu dovršetka koridora 5C.

– Prije samo tri mjeseca otvorili smo dionicu od 25 kilometara od Osijeka do Belog Manastira, integrirali smo Baranju u mrežu Hrvatskih autocesta. Do sredine iduće godine trebala bi biti gotova i preostala dionica od 5 kilometara. Prije par dana otvorili smo Muzej bećarca u Pleternici, to su samo neki od recentnih projekata u moru projekata koje smo u 7 godina realizirali u 5 slavonskih županija. Osječko-baranjska županija je najveća i najučinkovitija i u apsorbciji europskih sredstava i realizaciji projekata, predvodnik razvoja cijele Slavonije i Baranje. Zadovoljstvo mi je kao premijeru istaknuti kako već drugi mandat veliki akcent naše politike stavljamo na razvoj istoka Hrvatske. Vjerujem da će svi ovi projekti omogućiti i bolju gospodarsku i socijalnu situaciju, ublažiti negativan prirodni priraštaj i smanjiti iseljavanje iz Hrvatske. Taj trend je već zastao ali ga sada trebamo preokrenuti i učiniti one preduvjete da naši mladi ovdje ostaju, na svojoj zemlji, zemlji svojih djedova, zasnuju svoju obitelj i vlastitim radom pomažu i sebi i cijelom društvu i naravno domovini Hrvatskoj- zaključio je premijer Plenković.

(www.icv.hr, tj, foto: K. Toplak, T. Jovanović)