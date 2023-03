GRAD ORAHOVICA Uskoro kreće isplata uskrsnica za tri civilna sektora

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister donio je odluke o dodjeli uskrsnica. Prema odluci gradonačelnika tri civilna sektora dobit će ovu novčanu pomoć i to ugrožene osobe i osobe s invaliditetom koje primaju pomoć iz Proračuna grada Orahovice i Centra za socijalnu skrb i u iznosu od 30 eura (226,04 kn), zatim umirovljenici s područja grada s mirovinom do 265,45 eura (2000 kuna) također u iznosu od 30 eura, te osobe koje primaju novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, a koji primaju mjesečnu naknadu do 265,45 eura (2000 kuna) u iznosu od 30 eura.

– Vremena nisu nimalo laka, a Grad će i ove godine pomoći najugroženijima koliko god to može. Pomoć nije velika, ali vjerujem kako će biti itekako korisna onima kojima je i najpotrebnija. U ime Grada želim svima mirne i zdrave nadolazeće uskrsne blagdane– rekao je gradonačelnik Saša Rister.

Uskrsnice će biti dijeljene od 27. do 31. ožujka od 9 do 11 sati u gradskoj Upravi, na adresi Franje Gavrančića 6.

(www.icv.hr, vg)