Udruga “Nismo same” organizirala “Zdravu kavu s doktorima” u Virovitici: Projekt je namijenjen ženama oboljelim od raka dojke

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka “Nismo same” jučer (srijeda) je Virovitici, u Mount Everest lounge baru, organizirala “zdravu kavu s doktorima”. Riječ je o projektu namijenjenom prvenstveno ženama oboljelima od raka dojke i članovima njihovih obitelji, no dobrodošli su bili i svi koje zanima ova problematika.

Posebnost spomenutog koncepta je da se kroz neformalni razgovor s liječnicima odgovori na sva pitanja koja muče građane vezano uz zdravlje i brigu o zdravlju, a koja ili nemaju kome postaviti, ili ih se ne usude postaviti svome liječniku. S druge strane, to je i prilika liječnicima da upoznaju građane s problemima na koje svakodnevno nailaze u svom radu.

– Mislim da je u našem društvu rak još uvijek vrlo stigmatiziran, a to se da zaključiti po odazivu žena koje uvijek nekako čekaju do posljednjeg trenutka. Važno je napomenuti kako se u 90 posto slučajeva rak dojke, ako se otkrije na vrijeme, može efikasno otkloniti, no često nam žene dolaze prekasno kada je bolest slabo izlječiva ili se ne može izliječiti uopće. Stigma je kada žena izgubi kosu, zna se dogoditi da izgube posao zbog dugotrajnog liječenja, stoga je izuzetno bitno i smatram da je zadaća svih nas govoriti o ovom problemu kao i o posljedicama koje se mogu dogoditi. Ono što smo još uspjeli učiniti je projekt “Besplatan taxi”, tj. prijevoz žena na kemoterapije kada one same ne mogu doći. Takvih ima puno. Jednaka je situacija u ruralnim i urbanim sredinama, a iz našeg vlastitog iskustva mogu reći da je nekolicina žena reklo kako bi odustale od liječenja da nije bilo našeg projekta. To je nedopustivo, da u 21. stoljeću netko ne dobije svoju terapiju zato što nema mogućnosti dolaska, pogotovo ako gledamo ostatak svijeta gdje terapiju dobijete u vlastitoj kući. Problem je to koji se hitno mora riješiti, a nažalost ima ih još i više – rekla je predsjednica Udruge “Nismo same” Ivana Kalogjera.

Kolika je zapravo važnost ovih tribina pojasnila je voditeljica odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Vesna Ramljak.

– Te tribine su jednostavno neophodne za žene. Žene “nemaju vremena” pitati svoje liječnike za savjet, odnosno ne poštuju vrijeme koje bi trebalo biti namijenjeno njima samima. Na ovakav način mi ulazimo među njih, dolazimo među pacijente i pokušavamo im pojasniti neke stvari koje možda ne bi imale priliku saznati. Ovo je ležeran pristup, uranjanje među pacijente gdje one imaju priliku biti važne, biti bitne i da znaju da se o njima vodi briga. Dakle, žene nisu prepuštene same sebi. Ove kave su nešto što je izvanredno i zaista hvalevrijedno. Ako bilo kojoj ženi objasnite i ako bilo koja žena shvati što je zapravo bitno i podijeli to svoje iskustvo i znanje, napravili smo puno – rekla je Ramljak.

Doktorica Renata Gutt-Nuk, specijalist interne medicine i subspecijalist hematologije te pročelnica službe internističkih djelatnosti i voditelj dnevne bolnice u Općoj bolnici Virovitica, podijelila je svoja iskustva o samim pacijenticama odnosno što im predstavlja najveći problem.

– Smatram da ih prvenstveno tišti to što se ne mogu uvijek obratiti svome doktoru ili nekom drugom zdravstvenom djelatniku u onom momentu kada je njima najteže. Mi jesmo dostupni i trudimo se maksimalno izaći pacijenticama u susret, ali u trenutku kada su one same sa sobom, kada ne znaju kako dalje i kada možda ne znaju naći pravi put, važno je da znaju kako se uvijek mogu obratiti službi za psihološku pomoć. Javlja se također i problem da im, kada razgovarate sa ženama i pokušavate im pomoći, zbog prevelike brige misli jednostavno odlutaju i više ne znaju što ste im uopće rekli – istaknula je između ostalog Gutt-Nuk i poručila:

– Pacijenti moraju osluškivati svoje tijelo, pratiti ga i odazivati se preventivnim akcijama. Informacija je u cijelom ovom procesu izuzetno bitna. Morate doći na vrijeme, ne smijete zaboraviti doći na pretragu ili na svoj termin, a ako ste spriječeni javite kako bi mogli primiti nekoga drugoga – dodala je.

Irena Čuršić iz Zagreba, aktivna članica Udruge, s okupljenima je podijelila svoja iskustva borbe s rakom.

– Najteže mi je bilo reći mojoj djeci. Kemoterapija je dosta teška i traje dugo i iscrpi čovjeka. Svako jutro morate pronaći snagu u svakom danu, u svojim bližnjima kao podršku da ostanete i da idete na kemoterapije. Nakon kemoterapije dođe zračenje, a ja sam imala još i biološki lijek pa se moje liječenje protegnulo na godinu i pol. Sada s odmakom od devet godina nekako se sve zaboravi, a zašto? Zato što sam sad dobro. Poslije liječenja nastojala sam se priključiti nekoj udruzi civilnog društva kojom ću skinuti stigmu s onkoloških pacijenata zato što mislim da se o onkološkim pacijentima malo govori, a možda i onkološki pacijenti malo o sebi govore. Ja sam ta koja nastojim svojim iskustvom pomoći ženama, a reći i o sebi nešto, odnosno da je moje liječenje bilo poprilično teško. S upornošću i voljom, te slušajući svoje liječnike, uspjela sam i mogu s ponosom reći da je od mog liječenja prošlo devet godina – priča Irena Čuršić iz Zagreba.

Udruga je do sada uspješno održala devet “zdravih kava s doktorima” na kojima je bilo više od 450 sudionika i koje su ostavile značajan utjecaj na žene i njihove obitelji, a svoja znanja i iskustva s brojnim posjetiteljima jučer su, uz spomenute, podijelili i ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević, voditeljica Odjela za patologiju i kliničku citologiju OB Virovitica Marija Abalić, voditeljica Odjela za radiologiju Alenka Borovčak Lovrenc, specijalizantica plastične kirurgije Marija Jurković, te specijalist javnozdravstvene medicine Miodrag Beneš.

Uz spomenute, “Zdravoj kavi s doktorima” prisustvovale su zamjenica gradonačelnika grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac i voditeljica Odsjeka za gospodarstvo u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo grada Virovitice Sanja Kirin.

(www.icv.hr, mra)