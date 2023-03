Višestruko nagrađivana frizerka Ivana Vanjhal svoj frizerski salon „Diva“ otvorila na novoj lokaciji u Virovitici

Da se trud i rad svakako isplati, dokazuje i poznata višestruko nagrađivana frizerka Ivana Vanjhal koja je prošli tjedan otvorila svoj Frizerski salon „Diva“ na novoj lokaciji na Trgu bana Josipa Jelačića 6 u Virovitici. No, kako zapravo njezina priča započinje?

– Od malih nogu znala sam da ću jednog dana postati frizerka. Zbog rata s obitelji sam odselila u Njemačku gdje sam završila osnovnu školu, a zatim sam tamo krenula i završila prvu godinu frizerske škole. Zatim smo se odlučili vratiti u Hrvatsku i baš kada smo prolazili ovdje kroz Viroviticu vidjela sam poznati frizerski salon MF i samo sam rekla svojima: „E tu ću ići na praksu“. Odmah sam drugi dan došla kod šefa, gospodina Fadljevića i rekla mu da želim kod njega ići na praksu, no rekao je da ih i ovako puno ima. No nisam odustajala, ponovno sam došla pa mi je ipak dao priliku – s osmijehom se prisjeća svojih početaka.

U tom frizerskom salonu usavršila je svoj zanat.

– Kod Fadljevića sam provela dvije godine školovanja i još 12 godina sam radila kao frizer. To je bilo jedno jako lijepo iskustvo i stvarno sam sretna jer sam imala jako dobrog šefa i super mentora koji nas je usmjeravao na dobar put – kaže nam Ivana te dodaje kako je nakon 12 godina odlučila pokrenuti svoj vlastiti posao.

– Prvih godinu dana sam radila sama i bilo je naporno. Radila sam od jutra do mraka i borila se kako bih opstala. Nakon tih godinu dana sam krenula sa zapošljavanjem i sada trenutno kod mene rade tri djevojke. Naravno, u salonu imamo i učenike na praksi, zbog čega sam sretna jer mogu svoje znanje prenositi na mlade i znam iz iskustva koliko je ta praksa važna – dodaje Ivana.

Tijekom školovanja i rada Ivana je sudjelovala na brojnim natjecanjima, kako regionalnim, tako i na europskom, ali i svjetskom. Posebno se ističe zlato na Europskom prvenstvu u Budimpešti, kao i sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Parizu gdje je bila 11. u konkurenciji od čak 1500 natjecatelja.

– Jako me zanima ta kreativa i oduvijek me privlačilo osmišljavanje frizura. Inspiraciju pronalazim svaki dan, u šarenom lišću, cvijeću, drveću, građevinama, sve je to inspiracija što se tiče šišanja, bojenja i slično. Lijepo je iskustvo kada možeš pokazati što znaš, ali isto tako i naučiš nešto novo jer se takvim natjecanjima družiš sa brojnim frizerima s kojima imaš priliku razmijeniti iskustva – kaže nam Ivana koja iza sebe ima brojna državna i regionalna zlata i srebra, te ističe kako i dalje nastavlja s edukacijama i praćenjem današnjih trendova koji se iz dana u dan mijenjaju.

– Redovito idem na razno razne edukacije i smatram da bez edukacija ni ne bi bili tu gdje smo danas. Frizerski svijet je poprilično napredan, svake godine je nešto novo u modi i trudimo se da to pratimo i budemo na potrebnom nivou – dodaje Ivana.

Upornost, volja i ljubav, tri riječi odnosno tri formule za uspjeh u poslovnom životu, ističe Ivana koja je nakon dvije „selidbe“ salona, sada pronašla treću i stalnu lokaciju.

– Do sada sam stalno bila u najmu i težila sam imati svoj prostor. S obzirom na to da sam majka dviju kćeri, jedna od njih je izrazila želju postati frizerka. To mi je dalo dodatni poticaj da imam nešto svoje i da danas-sutra ona ima siguran prostor za rad – kaže Ivana te naglašava kako je podrška obitelji bila presudna za stvaranje uspješnog salona.

No, uz brojne nagrade i zadovoljne klijentice, Ivana je i predsjednica Ceha frizera grada Virovitice.

– Cijeli ovaj projekt do vlastitog prostora trajao je dvije godine. No, uz dobru suradnju s Gradom Viroviticom i Virovitičko-podravskom županijom nije bilo tako teško. Dizala sam kredit preko HBOR-a i tu sam imala veliku pomoć od agencije VTA koji su mi stvarno puno pomogli u tome, a isto tako ostvarila sam i potporu Županije za žene poduzetnice. Sve to je zaista pomoglo za pokretanje posla – govori Ivana.

S novootvorenim salonom „Diva“ je postao Keune ambassador salon, a uz to u cilju joj je u salon uvesti maloprodaju.

– Smatram da bi svaki frizerski i kozmetički salon trebao imati mogućnost nuditi profesionalne prodaje svojim klijentima. Danas je tržište prepuno proizvoda upitne kvalitete i važno mi je da su klijentice zadovoljne i da njegu koju im pružamo kod nas, mogu nastaviti održavati i kod kuće – kaže I. Vanjhal.

Osim što iz frizerskog salona Ivane Vanjhal izlazite kao prava Diva, u salon je stigla nova usluga – šminkanje. Kako uskoro kreće održavanje maturalnih zabava, salon Diva će maturanticama nuditi izvrstan paket frizure i šminkanja.

