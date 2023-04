Humanitarni “Modni buvljak”osječkog Inner Wheel kluba: Prilika da se s malo novca dođe do kvalitetne odjeće i pomogne onima u potrebi

Članice Inner Wheel kluba Osijek, ni kiša koja je padala u subotu (15. travnja) nije spriječila u održavanju humanitarnog “Modnog buvljaka” koji je prvotno započeo u dvorištu Srednjoškolskog đačkog doma u Radićevoj ulici u Osijeku.

Ustrajne i nepokolebljive u želji za pomaganjem onima kojima je pomoć najpotrebnija, članice su se brzo snašle, te su svu robu sklonile s kiše u zatvoreni prostor Doma, gdje su nastavile sa svojom humanitarnom akcijom.

A njihova retro, odjeća, obuća i modni dodaci privukli su brojne posjetitelje od koih nitko nije otišao praznih ruku.

-Sve odjevne i druge predmete smo pažljivo izabrale iz svojih ormara, pa i ormara naše djece. To je kvalitetna odjeća, večernje haljine kupljene za posebna događanja, vrlo malo nošene, gotovo nove. Zna tu biti i muških košulja, odijela, a kako se “pripomognemo” odjećom naših kćeri, ima puno odjeće i za mlade. Možemo reći da odjevnih predmeta ima za sve dobne skupine. tako da se doista za malo novca može kvalitetno obući- kaže Vesna Zobundžija, predsjednica osječkog Inner Wheel kluba.

Posebnost ove akcije je i u tome što nema određenih cijena odjevnih predmeta već svatko donira onoliko novca koliko može.

A sva prikupljena sredstva, kako ističu iz kluba, biti će upotrijebljena za pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. S obzirom da osječki Inner Wheelu tradicionalno pomaže udrugama Sigurna kuća i Novi dan, vjerojatno će novac prikupljen na buvljaku biti usmjeren i prema njihovim potrebama.

Za sve one koji su propustili ovaj događaj iz kluba stiže radosna vijest. Novu humanitarnu akciju, odnosno prodaju, članice Inner Wheela planiraju ponovno oko 20. svibnja, pa će to za mnoge biti nova, dobra prilika da se “dočepaju” ponekog komada markirane odjeće po povoljnoj cijeni.

