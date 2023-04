Župan Igor Andrović na konferenciji “Energetski i klimatski izazovi u RH”: Virovitičko-podravska županija ima veliki geotermalni potencijal

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sudjelovao je kao panelist na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji “Energetski i klimatski izazovi u Republici Hrvatskoj” u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao upravitelja Programa “Energija i klimatske promjene” i u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021., a na temu “Dekarbonizacija gradova i županija”. Partneri Programa su Energetski institut Hrvoje Požar te Norveška uprava za vodne resurse i energiju, uz potporu Islanda, Liechtensteina i Norveške.

Uz župana Igora Androvića, panelisti su još bili gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, gradonačelnik Karlovca, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić te Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

– Virovitičko-podravska županije daje značajan doprinos dekarbonizaciji, odnosno smanjenju emisije ugljika u atmosferi. Primjerice, od 2016. godine do danas, na području VPŽ je provedeno 30 projekata energetske obnove javnih zgrada, uz prosječnu uštedu emisije CO2 za oko 60 posto. Vrijednost tih projekata je bila 9 milijuna kuna. Poticali smo i potičemo i nadalje građane na energetsku obnovu stambenih objekata u privatnom vlasništvu i višestambenih zgrada u čemu značajnu ulogu igra naša razvojna agencija VIDRA. Tu je i projekt “solarnih krovova” grada Virovitice, tj. postavljanja solarnih elektrana na krovu Dvorca Pejačević, Palače Pejačević, Dječjeg vrtića Cvrčak, tvrtke Virkom i Opće bolnice Virovitica čime će uštede biti značajne – kazao je Igor Andrović.

Nije tajna kako “panonski bazen” obiluje geotermalnim izvorima. Od Daruvara preko Barcsa, do Harkanja i Bizovca. U tom “bazenu” je i Virovitičko-podravska županija, a prema podacima iz do sada provedenih istraživanja, “ispod ovog prostora” velik je potencijal za iskorištavanje geotermalne energije. Na panelu se moglo čuti kako se u budućnosti cijela Slavonija može grijati na toplu vodu. Kako Mađarska ima oko 200 bušotina koje koristi za geotermalnu energiju, a RH, u ovom “panonskom bazenu” tek nekoliko, no u planu je njih 191.

Naša županija ide u tom planu. Prošle godine, potpisan je ugovor za izradu studija procjene geotermalnog potencijala za područja, Slatine, Orahovice i Nove Bukovice, te izradu Studije procjene hidro geotermalnog potencijala Virovitičko-podravske županije.

– Naš je prioritet upotreba geotermalne energije, u javnom i privatnom sektoru, ali i u poljoprivredi. Naime, kada ovaj projekt završi, dobit ćemo podlogu i saznanja geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije, a time se otvara mogućnost ulaganja u poljoprivredu kroz stakleničku i plasteničku proizvodnju, proizvodnju duhana odnosno njegovo sušenje na dobivenoj energiji iz geotermalnih izvora, a ne kao do sada, na plin. Time bi se dugoročno smanjili troškovi proizvodnje, a povećali proizvodni kapaciteti što bi imalo pozitivne učinke na poljoprivrednu djelatnost – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

A Virovitičko-podravska županija u vezi toga ima velike planove. Prošle godine započela je provedbu aktivnosti kojima je cilj utvrditi najpovoljnije lokacije na području županije za izgradnju pogona kojima će cilj biti pretvorba geotermalne energije, iskoristivu za privatni i javni sektor, s proizvodnjom koja se odnosi na električnu energiju, toplinarstvo, ali i korištenje energije u poljoprivredne svrhe. Konačni rezultati projekta bit će dostupni krajem ove godine, a sve to dio je projekta „Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije”, ukupne vrijednost 3.941.767,50 kuna, a vezanog uz dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija.

Veliki interes za geotermalni potencijal na području Virovitičko-podravske županije iskazuju privatni investitori. Primjer je eksploatacijsko polju geotermalne vode „Slatina 2“ koje se nalazi na području općine Čađavica. Na navedenom eksploatacijskom polju započela je jedna od najvećih privatnih investicija na području Virovitičko-podravske županije. Trenutno je završena prva faza istražnih radova, slijedi druga faza, a rezultat radova trebala bi biti izgradnja i stavljanje u pogon najveće geotermalne elektrane u Hrvatskoj – Zagocha, ali i Europe, snage 20 MW. Vrijednost investicije procijenjena je na oko 90 milijuna eura.

