HVIDRA Našice održala izvještajnu skupštinu: U povodu Dana državnosti odali počast poginulim suborcima

HVIDRA Našice je u ponedjeljak povodom Dana državnosti kod spomen obilježja “Uskrsla Hrvatska” položila vijence i zapalila svijeće kako bi odali počast Hrvatskim braniteljima koji su dali najveći obol u Domovinskom ratu.

Polaganju vijenaca i paljenju svijeća je uz članove osam udruga proizašlih iz Domovinskog rata prisustvovao i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, a potom su se uputili u Društveni dom u Zoljanu gdje je održana izvještajna skupština. Nazočne je pozdravio predsjednik HVIDRE Našice Miroslav Ranogajec, zahvalio im na dolasku i sudjelovanju, sada u radu udruge, a prije 30-ak godina u Domovinskom ratu.

Financijsko izvješće i izvješće o radu je podnio predsjednik Miroslav Ranogajec, a izvješće Nadzornog odbora Robert Kribl.

Nakon toga se pristupilo izglasavanju gdje su sve točke dnevnog reda prihvaćene jednoglasno, a podijeljena su i priznanja za 15, 20 i 25 godina članstva u HVIDRI.

Predsjednik Miroslav Ranogajec je izrazio zahvalnost svim braniteljima i rekao kako su aktivna udruga koja godinama radi svakodnevno.

– Sve ove godine smo u suradnji s Gradom organizirali Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja, obilježavanje 132. brigade i već dvije godine imamo 5. kolovoza u povodu Dana hrvatskih branitelja Šaranaški kup koji je jedan od najvećih takvih kupova hrvatskih branitelja u Hrvatskoj. Kao i do sada nastojati ćemo pomagati svim hrvatskim braniteljima, a napokon smo u suradnji s Gradom i na našu inicijativu uspjeli i realizirati da naši poginuli hrvatski branitelji dobiju ulice koje će se zvati po njima, a to su Glavaš, Krmpotić i Hlevnjak – rekao je Ranogajec.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba je rekao kako mu je bila čast zahvaliti članovima udruge koja je vrlo aktivna na području grada.

– Slušajući njihovo izvješće o radu mogli smo čuti kako djeluju u zajednici od promicanja istine o Domovinskom ratu do edukativnih radionica koje provode od vrtićke dobi pa sve do srednje škole što je jako važno za Grad i imaju našu potpunu podršku. Oni podižu kvalitetu života i svojim redovitim druženjem olakšavaju sve poteškoće braniteljima pa su tako snimili i film o Domovinskom ratu, ali još je važnija sinergija 8 udruga proisteklih iz Domovinskog rata na koje smo izuzetno ponosni. Uvijek naglašavamo da su oni u to vrijeme dali ono najvrjednije što su imali, to su vlastiti životi, a branitelji koji su sada s nama dali su svoje zdravlje, i na tome im moramo biti posebno zahvalni – rekao je gradonačelnik Kašuba.

