Nova nestašica čak tri lijeka, a nekih neće biti do rujna: Evo čega najviše nedostaje

Nestašice lijekova, posebice antibiotika, na europskom tržištu izražene su posljednjih godinu dana, kao posljedica nagomilanih poremećaja tržišta u pandemiji, potom rata u Ukrajini i inflatornih kretanja. Štoviše, proizvođači lijekova predviđaju da će na jesen, s novom sezonom respiratornih infekcija, te nestašice biti još izraženije, piše Večernji list.

Ovih je dana hrvatska farmaceutska kuća Belupo prvi put prijavila nestašicu čak tri lijeka za čiju je proizvodnju penicilin ključna djelatna tvar, potvrdili su u HALMED-u. Riječ je o ovotjednoj prijavi nestašice lijeka Silapen K 250 mg/5 ml, prašak za oralnu otopinu kojeg neće biti do 4. rujna. Prošli tjedan objavljena je nestašica lijeka Klavobel BID 875 mg/125 mg, filmom obložene tablete. Uzroci obje nestašice povezani su s proizvodnjom, a predviđa se da Klavobela neće biti do 26. lipnja. Klavobel je inače paralela amoksicilina kojeg već otprije u više navrata nije bilo u ljekarnama. Belupo je i ranije oglasio nestašicu lijeka Amoksicilin 1000 mg, tableta za oralnu suspenziju s amoksicilin trihidratom i neće ga biti do 1. srpnja.

Iz HALMED-a ističu kako su za sva tri lijeka dostupni drugi lijekovi “s istom djelatnom tvari i farmaceutskim oblikom, čime je osigurana kontinuirana opskrba.

– Umjesto lijeka Silapen K 250 mg/5 ml prašak za oralnu otopinu (fenoksimetilpenicilinkalij ) na tržištu je dostupan zamjenski lijek Penon 50 mg/ml prašak za oralnu suspenziju. Za Klavobel BID 875 mg/125 mg filmom obložene tablete (amoksicilin trihidrat, kalijev klavulanat) dostupno je više drugih odobrenih lijekova s istom djelatnom tvari. Također, u prometu je dostupan lijek Amoksicilin Belupo 500 mg tablete za oralnu suspenziju – poručili su iz HALMED-a.

Inače, penicilin se u Hrvatskoj svojedobno proizvodio u Plivi, gdje su prije dvadeset godina proizvodili 26 antibiotika a danas samo četiri. Međutim, penicilin se u Hrvatskoj ne proizvodi već godinama zbog visokih troškova proizvodnje. Gdje ga proizvođači nabavljaju, ne zna se jer to spada u poslovnu tajnu.

– Jako malo tvornica u svijetu proizvodi penicilin. U pogonu u kojem se proizvodi penicilin ne smije se proizvoditi ništa drugo, a proizvoditi isključivo jednu i to jako jeftinu tvar poslovno je teško isplativo. I kad se godinama posluje na taj način, imamo situaciju koja se mogla očekivati, nestašicu lijekova – kaže Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

(vecernji.hr)