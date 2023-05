U povodu Dana grada Orahovice, Vojo Lukić predstavio svoju knjigu “Sedamdesetletnik”

U Centru za posjetitelje Orahovica, a u sklopu obilježavanja Dana grada Orahovice, počasni građanin Orahovice, slovenski novinar i publicist te laureat slovenske Akademije znanosti i umjetnosti, Vojo Lukić, održao je promociju svoje knjige pod nazivom “Sedamdesetletnik” ili “Sedamdesetogodišnjak”.

Knjiga je to o dugogodišnjem iznimnom radu Voje Lukića kako u području novinarstva, tako posebno u spajanju Hrvatske i Slovenije u mnogim granama, od zdravstva, kulture, religije do obrazovanja.

Promociji su nazočili gradonačelnik Orahovice Saša Rister, bivši predsjednik RH Stjepan Mesić, akademik Miroslav Samardžija, predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva, primarijus Neven Miculinić, predsjednik Hrvatskog društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marko Đukić i drugi.

Vojo Lukić u uvodu je naglasio kako je posebno sretan što ovu knjigu promovira u svom rodnom gradu.

-Orahovica je moj grad, tu sam rođen i uvijek sam za ovaj grad pokušavao učiniti sve kako bi bio još bolji i uspješniji. Zato mi je posebno drago da ovu knjigu promoviram baš ovdje i sretan sam što su mojoj promociji nazočili brojni visoki državni uglednici. Ova knjiga je opus mog rada, suradnje s brojnim svjetskim uglednicima raznih institucija i ponosan sam što sam dao doprinos u mnogobrojnim spajanjima Slovenije i Hrvatske, posebno moje Slavonije i Orahovice. Hvala svima koji su danas došli i onima koji su mi se službeno pisanim oblikom ispričali za nedolazak, ali i pohvalili moj rad i ovu promociju – rekao je Vojo Lukić.

O knjizi i radu Voje Lukića, na promociji se prvi obratio Stjepan Mesić biranim riječima.

-Salvador dali je rekao “neka se o meni govori, makar i dobro”, ali kada se govori o Voji, onda možemo govoriti samo dobro. On je prije svega humanist, čovjek koji želi pomoći i kad god je teško, on nastupa i uvijek je na strani žrtve. Vojo je čovjek koji voli i svoj kraj, jako voli Orahovicu u svim pogledima i to mi je posebno drago jer smo obojica odavde. Voji Lukiću treba odati posebno priznanje za sve što je činio i još uvijek čini – rekao je Mesić.

Akademik Miroslav Samardžija pohvalio je rad i djelo Voje Lukića te posebno istaknuo kako je presretan što ga je Vojo na ovu promociju po prvi puta doveo u Orahovicu.

-Vojo Lukić je jedan poseban čovjek, iznimno borben, pošten i rekao bih ratoboran čovjek koji kada nešto želi, to i učini. Posebno mi je drago da me Vojo doveo u Orahovicu, koja je za mene veliko iznenađenje, prekrasan grad s divnim ljudima i ono što najviše veseli, studentski grad što je najbolji zalog budućnosti generacije. A Vojo kako promovira Orahovicu, to je zaista jedinstveno i sada sam se i uvjerio u njegove riječi – rekao je Samardžija.

U nastavku se obratio i predsjednik Društva Crvenog križa OBŽ Marko Đukić istaknuvši veliku suradnju i obol Voje Lukića u otvaraju studija u Orahovici te njegov ogroman značaj za Hrvatski Crveni križ.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister istaknuo je odličnu suradnju Grada i Voje Lukića koja traje dugi niz godina.

-Vojo Lukić s Gradom kao institucijom uvijek je imao odličnu suradnju, a tako je i sada jer on jako voli svoj grad i za njega mu ništa nije teško učiniti. Od srca mu se zahvaljujem za sve što je godinama učinio za naš grad, za svaku promociju Orahovice i siguran sam da će to još dugo činiti, a Grad mu je uvijek na raspolaganju kao suradnik i veliki prijatelj – rekao je Rister.

Na kraju se obratio predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva, primarijus Neven Miculinić i na specifičan način zaključio promociju.

-Za Voju Lukića mogu reći samo jednu riječ, on je most, on spaja i zbližava ljude, on spaja Hrvatsku, Slavoniju i Orahovicu sa svijetom ne štedeći se niti malo. Za sve je učinio puno, a u svemu tome za sebe najmanje i hvala mu na tome. Ova knjiga je doista omaž za sve ono što je Vojo učinio drugima – zaključio je Miculinić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)