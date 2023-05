Udar groma uzrokovao požar na tavanu kuće i prouzročio probleme s električnom energijom na području Duzluka

Vatrogasci DVD-a Orahovica dobili su jutros dojavu o požaru na kuće u Duzluku. Nakon izlaska na intervenciju zatekli su požar na tavanu kuće koji su brzo ugasili.

– Uzrok je udar groma. Naime, još sinoć oko pola 12 grom je udario negdje u blizini i oštetio električnu instalaciju i to na više mjesta u selu. U ovoj kući u kojoj sama živi jedna starija žena, došlo je do kratkog spoja i zapaljenja plastične kutije za spoj telefona. Srećom okolo nije bilo zapaljivog materijala pa se požar nije širio, zapravo je počelo jače tinjati i gospođa je to na vrijeme primijetila. Izašli smo 5 vatrogasaca i dva vozila i vrlo brzo pogasili, tako da nema štete – rekao je voditelj intervencije, zamjenik zapovjednika DVD-a Orahovica Darko Šramek.

S obzirom na to da su i drugi mještani Duzluka dojavili da nakon udara imaju problema s električnom energijom, policijski službenici koji su izašli na teren odmah su obavijestili i HEP koji će obaviti preglede instalacija po kućama.

(www.icv.hr, vg)