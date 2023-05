Zanimljivim programom obilježen Dan Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica: Najbolje učenice Sara Vranić i Lara Černi, priznanja i profesorima za predan dugogodišnji rad

U povodu obilježavanja 137 godina postojanja i rada Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, danas (srijeda) je u koncertnoj dvorani škole kroz zanimljiv program predstavljen sažet dio prošlogodišnjeg rada ove škole.

Nakon izvedbe hrvatske i školske himne, okupljenima, među kojima su bili zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac, županijska pročelnica za obrazovanje i demografiju Martina Bunić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Suhopolje Marijan Brlek, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica Hrvoje Belobrk i ravnatelji osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije, pozdravio je ravnatelj glazbene škole Damir Mihaljević.

– Dragi naši gosti, veliko vam hvala što ste došli s nama podijeliti lijepe trenutke naše proslave 137. rođendana Glazbene škole Jan Vlašimsky. Što reći o školi? Glazbena škola provodi programe glazbenog predškolskog, osnovnoškolskog do srednjoškolskog glazbenog obrazovanja. Provodimo razne aktivnosti koje oplemenjuju našu školu, a tako i samu kulturu grada Virovitice. To su povezanost s Gradskom glazbom Virovitica i Hrvatskim pjevačkim društvom Rodoljub. Naši učenici oplemenjuju taj dio društvenog života grada. Prisutni smo na raznim natjecanjima, smotrama, eventima… Sve što je vezano za glazbu i kulturu u našem gradu, vezano je i za našu školu. Vrlo sam ponosan što to mogu iznijeti jer smo to proširili i na druga područja, odnosno općine Pitomača i Suhopolje – rekao je u uvodu ravnatelj Damir Mihaljević.

-Budućnost ove škole vidim kao srednju umjetničku školu s programima uz glazbeno obrazovanje, s plesnim i likovnim, ali i mogućnosti glumačkog obrazovanja jer uz kazalište imamo sve uvjete i resurse koji nam se nude, te bi umjetničkim obrazovanjem dali priliku i onim učenicima koji to stvarno žele i koji su za to talentirani – dodao je Mihaljević.

Nakon predstavljanja vizije škole, nastavio je sa zahvalama na podršci u radu istaknuvši ostvarene rezultate u proteklom periodu koji su i više nego odlični.

– Velika zahvala Gradu Virovitici, Virovitičko-podravskoj županiji, kolegama ravnateljima, profesorima, školskom odboru, učenicima i roditeljima na radu i nastojanjima da budemo svake godine sve bolji. 2019. godine smo bili najbolja glazbena škola. Imamo jako puno uspješnih rezultata od 2018. do 2022. godine, a tu svakako treba naglasiti čak 170 prvih mjesta. To je dobar pokazatelj u kojem smjeru ide naša škola. Hvala vam svima od srca – zaključio je Damir Mihaljević.

Od svog osnutka 1886. godine, Glazbena škola “Jan Vlašimsky” niže brojne uspjehe među kojima je i titula najbolje glazbene škole u Hrvatskoj za 2019. godinu. Tu titulu škola je zaslužila sudjelovanjem u mnogim projektima kao što su osnivanje klavirijade, seminara VIM za klarinetiste, suradnja harmonikaškog orkestra i mnogih drugih. Tu su i naravno mnogobrojna natjecanja polaznika koji su svih ovih godina osvajali velike nagrade i obasjavali obraz škole i grada.

Nakon uvodnih govora, čestitke na uspjesima uputile su zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek – Golinac i županijska pročelnica Martina Bunić, a potom je uslijedio glazbeni dio programa koji su oplemenili polaznici škole uz svoje mentore. Nakon pnekoliko odsviranih skladbi, uslijedila je dodjela priznanja za najboljeg učenika osnovne i srednje škole za razdoblje 2022./23. Za najbolju učenicu osnovne glazbene škole, priznanje je dobila Lara Černi, a za najbolju učenicu srednje glazbene škole Sara Vranić.

Nakon dodjela priznanja učenicima, predstavljeni su svi pobjednici i natjecatelji s državnih natjecanja kojima su ovom prigodom uručene zahvalnice, a potom je održana još jedna dodjela priznanja, ovaj put profesorima za predan dugogodišnji rad. Tako je za 10 godina rada priznanje dobila Kristina Domović Veličan, za 20 godina Mirjana Dizdarević Bjelajac te za 35 godina Beatrica Šušak.

(www.icv.hr, mb, foto: T. Szabo)