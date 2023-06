Strukovna škola Virovitica poznata je institucija u školovanju kvalitetnih kadrova u sektoru turizma i ugostiteljstva. Prouči obrazovne programe koje nudi, odaberi onaj koji ti najbolje odgovara i upiši se u Strukovnu školu Virovitica. Prijava obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku počinje 28. lipnja i traje sve do 7. srpnja 2023. godine.

Kuhar

Kuharstvo je spoj umjetnosti, znanosti, tehnologije i znanja. Kvalitetnom je kuharu svijet otvoren. To je zanimanje u kojem se učenici osposobljavaju za pripremanje raznih vrsta hladnih i toplih jela, uče naručivati namirnice, skladištiti robu i čuvati je od kvarenja. Najvažnija su znanja iz prehrane, biologije i ekologije. Posebno se njeguje urednost, spretnost i poslovnost. Zanimanje se uglavnom obavlja u kuhinji ugostiteljskih objekata, a znanje, iskustvo i stručnost može se postići ako učenik upiše školu. Suvremena znanost o prehrani zahtijeva različito tretiranje zdravih ljudi, sportaša, makrobiotičara i drugih. Kuhar treba poznavati običaje jednog naroda, njegovu vjeru, podneblje, povijest, kulturu i regionalne kuhinje.

Slastičar

Slastičar samostalno obavlja različite poslove od naručivanja i pripreme sirovina i materijala za različite slastice, peciva i sladolede do izrade konačnog proizvoda. Za upis u srednjoškolski obrazovni program slastičara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Slastičar izrađuje kolače, kreme, sladoled i ostale slastice. Glavne sirovine koje koristi su mlijeko i mliječni proizvodi, šećer, kakao, brašno, jaja, različite vrste voća i začina. Ovisno o vrsti slastice koju priprema, slastičar po potrebi namirnice s kojima radi opere, oguli, usitni, samelje, nareže, izriba i slično. Sve to može obaviti ručno ili električnim strojevima ili napravama. Za izradu tijesta za kolače i biskvita slastičar priprema kalupe, oblikuje tijesto, stavlja ga u kalupe ili limove te nadzire njegovo pečenje. Pripremljene biskvite i tijesta za kolače premazuje ili puni kremom, koju također sam priprema. Kolače ukrašava glazurom, voćem, šećerom u prahu, jestivim ukrasima i reže ih na prikladnu veličinu i oblik. Posao slastičara je i kuhanje voćnih želea, marmelada, džemova i pudinga, kao i priprema različitih vrsta sladoleda i marcipana. Slastičar pripremljene slastice slaže na pladnjeve i odnosi u prodajni prostor slastičarnice ili ih pakira u kutije za transport do trgovine i restorana.

Konobar

Za upis u srednjoškolski obrazovni program konobara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti. Poslovi konobara razlikuju se ovisno o tome gdje je konobar zaposlen. Samim time je i opis poslova konobara na različitim mjestima drugačiji i ovisi o uslugama koje se pružaju te o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu. Ako su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mjestima koji ugošćuju veći broj ljudi, poslovi konobara započinju pripremom stolnog rublja, stolnog inventara i uređivanjem kolica za posluživanje. Zatim slijedi priprema u prostorima namijenjenim posluživanju gostiju gdje se odvija raspoređivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje, kao i svi oni poslovi koji se odnose na pitanja kućnog reda. Slijedi doček gostiju, donošenje jelovnika, vinske karte ili upućivanja u dnevnu ponudu, uzimanje narudžbe od gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane, posluživanje pića, pospremanje stola, priprema računa i zahvala na posjetu.

THK

Za upis u srednjoškolski obrazovni program turističko-hotelijerski komercijalist (THK), potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Ovo je zanimanje neophodno našem turizmu u budućnosti. Učenici postaju vrsni kuhari, ali i konobari i slastičari s mnogo znanja o dobroj organizaciji posla i tehnologiji struke. Ovo zanimanje omogućava upis na više stručne škole i fakultete. Turističko-hotelijeski komercijalist obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, u industriji hrane i pića, brine o opremljenosti i inventaru turističkog objekta, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta. Za obavljanje poslova turističko–hotelijerskog komercijalista, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Turističko-hotelijerski komercijalist organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica te sastavlja dnevni jelovnik. Bavi se dogovaranjem i organiziranjem domjenaka, banketa, svečanih ručkova i večera. Brine o prezentaciji i propagandi restorana putem brošura, plakata, letaka, reklama i drugih oblika promidžbe, brine o estetskom izgledu jela i uređenju prostora. Kontrolira rad i financijsko poslovanje kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata, pronalazi rješenja u specifičnim zahtjevima gosta. Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, privatnim pansionima i slično.

Stoga, ako ste vrijedni, marljivi i komunikativni postanite dio Strukovne škole Virovitica, koja je partner na projektu VirtuOS – uspostava RCK u sektoru turizma i ugostiteljstva, gdje je nositelj Ugostiteljsko-turistička škola Osijek.

