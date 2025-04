Udruga Matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje danas, 5. travnja u Mjesnom domu u Jugovom Polju, održala je izvještajno-izbornu skupštinu na kojoj je izabran novi upravni i nadzorni odbor udruge. U upravni odbor izabrani su Zvonko Pipić, Zdravko Biondić, Gordana Krnjak, Jelka Štaub, Anica Vuzem, Marija Belani, Nada Žibreg, Zdenko Bingula i Vesna Režić. U nadzorni odbor izabrani su Zvonko Varga, Branka Holec i Kata Šantavec. Predsjednik udruge je Zvonko Pipić, njegov zamjenik Zdravko Biondić, tajnica je Gordana Krnjak, a blagajnica Jelka Štaub.

Podnoseći izvješće o radu, predsjednik Zvonko Pipić izrazio je zadovoljstvo velikim brojem novih članova, tako da je od nekadašnjih 25, ova udruga prerasla u jednu od najbrojnijih udruga u kojoj se trenutno nalazi 146 članova.

-Zasluga je to svih nas u rukovodstvu udruge, ali jednako tako i drugih vrijednih članova koji svojim marljivim radom nastoje prepoznati želje umirovljenika, ono što im najviše treba i što najviše vole. Nažalost, s obzirom na niske mirovine, mi možemo djelovati samo humanitarno i savjetima što se financija tiče, no činimo to redovno, tako da ni jedan naš član ne smije biti zakinut ili zaboravljen. Osim toga, redovno organiziramo druženja i izlete i imamo odličnu suradnju s Maticom umirovljenički udruga Virovitičko-podravske županije te s drugim udrugama s kojima imamo i neke zajedničke projekte. Osim toga, poslovično je dobra suradnja i s Virovitičko-podravskom županijom i Općinom Suhopolje bez čije pomoći ne bismo mogli realizirati zamišljene projekte, a vjerujem da će tako biti i dalje – rekao je Pipić.

Nakon čestitki dobrom radu udruge koju su izrazili predsjednici drugih udruga, zahvalu na zalaganju za dobrobit umirovljeničke populacije i daljnju pomoć u realizaciji projekata obećali su zamjenik župana VPŽ Marijo Klement, načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal, predsjednik Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antun Han te koordinator aktivnosti umirovljenika pri Matici hrvatskih umirovljenika VPŽ Trpimir Markotić.

Na kraju skupštine, izaslanstva su odala počast poginulim hrvatskim braniteljima na spomen obilježju u Jugovom Polju.

(icv.hr, bs)