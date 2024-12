Nakon pauze zbog Božića, jučer je u Sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici nastavljeno natjecanje na 2. zimskom malonogometnom turniru “Antun Petras -Ata”.

U uzrastu U-11 Virovitica B pobijedila je Suhopolje 8:1, dok je Virovitica C bila bolja od No Limit TVIN- a 3:1. U uzrastu U-13 Virovitica Univerzal Plus svladala je No Limit TVIN 3:2, dok je Pitomača nadjačala Gradinu 3:0. U uzrastu U-15 ekipa Daruvar 2 odigrala je tri utakmice. U prvoj je od nje bila bolja ekipa Napuhanci Đuka Đulovac 1:0, u drugoj je izgubila od Virovitice 2 rezultatom 2:0, dok je u trećoj pobijedila Suhopolje 2 3:0. U veteranskoj utakmici Orkan je bio bolji od Đulovca 5:2.

Branitelji naslova i četvrtfinalisti “Kutije šibica”, momčad Naturavite, u prvoj utakmici uvjerljivo je svladala kadete Virovitice 8:0. Tri pogotka postigao je Matej Herent, dva puta strijelac je bio Boško Kosanović, dok su po jedan pogodak postigli Tomislav Golubić, Krunoslav Lilovac i Ante Pavličević. U drugom susretu Naturavita je pobijedila Poljoprivredu Stjepanović 2:1. Strijelci za Naturavitu bili su Deni Hajdarević i Ante Pavličević, dok je pogodak za Poljoprivredu Stjepanović postigao Marin Zuanović.

Tuborg United je u drugom dijelu došao do uvjerljive pobjede nad ekipom Termo Joso 4:0. Pogotke su postigli Ivan Troha, Mikelo Ljekaj, Gabrijel Kolembus i Matej Dorinka. Kadeti Virovitice i Poljoprivreda Stjepanović odigrali su 1:1. Kadeti su poveli pogotkom Gabrijela Iličića, a poravnao je Marin Zuanović. Ekipa Caffe bar Roko Požari povela je u susretu s Zlatarnom Marjan – Meštar pogotkom Stjepana Rajnovića, a konačnih 1:1 postavio je Tomislav Škvarić. Turnir se nastavlja danas.

(icv.hr, mš)