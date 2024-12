U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici sinoć (ponedjeljak) su odigrane posljednje utakmice prvog dijela 2. zimskog malonogometnog turnira “Antun Petras – Ata” u seniorskoj konkurenciji, dok se u mlađim uzrasnim kategorijama još igraju utakmice prvog dijela natjecanja.

U uzrastu U–11 Pitomača je bila bolja od Bilogore ’91 iz Grubišnog Polja 4:0, ali je zato Bilogora ’91 svladala Suhopolje 1:0.

U uzrastu U–13 Pitomača je svladala No Limit TVIN 3:0, dok su Virovitica 1 i Virovitica Caffe bar Tommy Voćin odigrali 0:0.

U uzrastu U–15 Slatina i Suhopolje 1 remizirali su 0:0, dok je No Limit TVIN bio bolji od Graničar Okrugljače 3:0.

Kod veterana Virovitica je došla do dvije pobjede. Prvo je u gradskom derbiju svladala No Limit TVIN 2:1, da bi nakon toga bila bolja od Uragana 3:1.

U prvoj utakmici u seniorskoj konkurenciji Davor Mont Niska očekivanja i Tuborg United odigrali su 1:1. Ekipa Davor Mont Niska očekivanja povela je pogotkom Ivana Pilingera, dok je za Tuborg United poravnao Matej Dorinka.

Požari Ilimis d.o.o. pobijedili su Davor Mont Niska očekivanja 3:0. Strijelci su bili Filip Škaro, Antonio Vuzem i Alen Hodak.

Caffe Bar My Way u susretu s Otrovnim bršljanom tri puta je bio u prednosti, ali je na kraju utakmica završila podjelom bodova 3:3. Strijelci za Caffe bar My Way bili su Dario Godeč, Ante Mikulić i Toni Zeba, a za Otrovni bršljan dvostruki strijelac bio je Emanuel Mikec, dok je jedan pogodak postigao Dario Dergez.

Turnir se nastavlja u četvrtak, 2. siječnja kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala. Uskoro ćemo objaviti raspored i satnicu odigravanja.

(icv.hr, mš)