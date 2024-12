Jučerašnjim utakmicama završena su natjecanja na 26. Zimskom malonogometnom turniru “Slatina 2024./2025.” za 2024. godinu, jer slijedi stanka od dva dana, a turnir se nastavlja 2. siječnja 2025. godine.

Od osam utakmica po rasporedu odigrano je njih sedam, budući da se jedna ekipa nije pojavila na terenu. Tako su gledatelji u sportskoj dvorani SŠ Marka Marulića Slatina mogli pogledati pet utakmica mlađih kategorija, jednu veteransku i jednu seniorsku.

Zasigurno je gledateljima najzanimljivija bila utakmica seniorske konkurencije u kojoj su snage odmjerile ekipe Šumarstvo Gusić i X. Već na samom otvaranju utakmice mlada momčad X-a postigla je gol i taj rezultat se nije mijenjao do kraja, iako su obije ekipe imale puno šansi koje su osujetili golmani obiju ekipa. Šest minuta prije kraja Šumarstvo Gusić počeo je igrati s igračem golmanom u terenu te su stvorili nekoliko izglednih prilika, no to se pokazalo ”dvosjeklim mačem” jer su tako omogućili igračima X-a nekoliko brzih kontri, ali golman Šumarstva bio je na nivou i sačuvao svoj gol nataknutim. Samo petnaest sekundi prije isteka vremena sudac sudi kazneni udarac za Šumarstvo, ali sreća je “pomazila” X-ovce, lopta je završila na spoju grede i vratnice. Tom utakmicom završeno je igranje u seniorskoj konkurenciji skupine C, a u četvrtfinale idu X kao prvi i Šumarstvo Gusić kao drugoplasirani.

Rezultati devetog dana natjecanja:

U-9:

NA Grgurić – NK Rezovac 1:1 (5:6)

U-11:

NK Slatina II – NK Virovitica II 1:5

U-13:

NK Slatina I – Prijatelji 1:3

U-15:

NK Virovitica – Šumarstvo Gusić 4:2

U-17:

C&NB F1 – Kolić promet 0:6

Veterani:

Acer – Baksuzi Višnja Građevinski materijal 1:2 (Jelen/Kovač, Tresk)

Seniori:

Šumarstvo Gusić – X 0:1 (Fučkar)

Elektro D&D – OPG Vengert 0:3 b.b.

(icv.hr, adf)