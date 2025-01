Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson te reprezentativci Marin Šipić i Dominik Kuzmanović doputovali su u zagrebačku Arenu iz reprezentativne baze u Karlovcu na uvodnu konferenciju za novinare uoči početka 29. Svjetskog prvenstva za rukometaše, koje će se od 14. siječnja do 2. veljače održati u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.

– Trenirali smo jako puno u ovih desetak dana, a odigrali smo i tri prijateljska susreta. S nekim dijelovima smo zadovoljni, s drugima nismo, ali vjerujem da sve to možemo još malo popraviti do susreta s Bahreinom. Imamo tri suparnika iz tri različita dijela svijeta i nije ih lako niti analizirati, a kamoli igrati protiv njih. Ali, kao i uvijek na velikom natjecanju idemo utakmicu po utakmicu. Sada nam je fokus na Bahreinu koji jako dobro poznajem jer sam mnogo puta igrao protiv njih. Moramo biti maksimalno oprezni i koncentrirani jer želimo prvenstvo otvoriti na pravi način- u uvodu je rekao Dagur Sigurdsson.

Vrataru Dominiku Kuzmanoviću pripremna utakmica sa Slovenijom bila je prva u kojoj je zaigrao u zagrebačkoj Areni.

– Volim velike dvorane i dobru atmosferu, imamo najbolje navijače na svijetu i ne sumnjam da će nas nositi cijelo prvenstvo. Žao mi je što nema mog velikog prijatelja Mateja Mandića jer ovo je njegov dom, ali siguran sam da ćemo Ivan Pešić, Matija Špikić i ja sve napraviti da budemo na visokom nivou- dometnuo je vratar Dominik Kuzmanović.

Svoje viđenje iznio je i kružni igrač Marin Šipić.

– Mislim da nam je izolacija u Karlovcu dobrodošla. Nemamo previše slobodnog vremena jer osim treninga stalno analiziramo suparnike. Znam da se mnogima čini kako je naša skupina lagana, no iz iskustva znam da će biti teško. Igrali smo prije dvije godine protiv Bahreina i do poluvremena je bilo neizvjesno, no na kraju smo ih dobili desetak razlike- zaključio je Marin Šipić.

Prema svemu sudeći konačni popis od 18 igrača koji će imati pravo nastupa u prvom krugu, izbornik će objaviti sutra navečer.

