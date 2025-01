Nakon pet uzastopnih studenih dana, Virovitica napokon izlazi iz zimskog zagrljaja. Od 17. siječnja do danas, 21. siječnja 2025. godine, temperatura zraka nije prelazila 0°C. Ukupno smo tijekom siječnja zabilježili sedam studenih dana, dok prosjek za ovaj mjesec iznosi osam. Za usporedbu, 1966. godine imali smo čak 22 takva dana. Studeni dani su oni tijekom kojih temperatura tijekom svih 24 sata ostaje ispod ništice. No, od sutra stiže zatopljenje i do kraja mjeseca više ne očekujemo studene dane na području Virovitice.

Ako vam je danas bilo hladno, prisjetimo se kako je 2017. godine Virovitičko-podravska županija bila najhladnija u Hrvatskoj. Primjerice, u Slatini je 21. siječnja 2017. godine ujutro (7h) izmjereno ledenih -20,4°C, dok je Virovitica, kao i dan prije, mjerila -17°C. Ipak, najniža siječanjska temperatura u povijesti zabilježena je 23. siječnja 1963. godine, kada je u Virovitici izmjereno čak -29,5°C.

Do kraja tjedna očekujemo postupni porast temperature, a značajnije zatopljenje stiže tijekom vikenda i idućeg tjedna.

Srijeda će započeti s maglom ili sumaglicom te negativnim temperaturama, uz mogućnost poledice. Jutarnje temperature kretat će se između -2°C i 0°C, dok se najviše dnevne očekuju između 2°C i 5°C. Vjetar će biti slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. Tijekom dana napokon ćemo vidjeti i sunce, ali ne treba računati na duža sunčana razdoblja zbog izmjene oblaka i sunca.

Četvrtak i petak donose pogoršanje vremena s kišom, koja se očekuje već do kraja dana u četvrtak te tijekom noći i petka u prvom dijelu dana. Temperature će nastaviti rasti.

Vikend (subota i nedjelja) trebao bi biti suši, uz jutarnje temperature između 2°C i 6°C, a najviše dnevne od 7°C do 13°C. Vjetar će ostati slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova, a tijekom noći s četvrtka na petak prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni smjer. Tijekom jutra i večeri moguća je magla ili sumaglica.

Zimski vremenski uvjeti do kraja siječnja nisu na vidiku, ali to ne znači da je zima gotova. Pred nama su veljača prevrtača i ožujak luđak, pa nas vrijeme još može iznenaditi

