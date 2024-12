U Slatini na Božić u noćnim satima, oko 2,40 sati, dogodila se prometna nesreća koju je izazvao 19-godišnji mladi vozač upravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola. Prema policijskom izvješću, vozač se nije kretao sredinom prometne trake već je desnim kotačima zahvatio putni most, što je dovelo do slijetanja vozila u putni kanal. Tijekom nekontroliranog kretanja, vozilo je udarilo u prometni znak i potom udarilo u drugi putni most, uslijed čega se automobil podigao u zrak, zarotirao i pao na krov na zelenu površinu putnog mosta.

Srećom, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je alkotestiranjem utvrđeno da je 19-godišnji vozač imao koncentraciju alkohola od 1,62 g/kg u organizmu.

– Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 19-godišnjem mladom vozaču izrečena je novčana kazna u iznosu od 1480,00 eura, 6 negativnih prekršajnih bodova i 3 mjeseca zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom – kažu iz PU virovitičko-podravske.

