Na prvu korizmenu nedjelju, 9. ožujka požeški biskup Ivo Martinović je u zajedništvu sa svećenicima Slatinskog dekanata i mnoštvom vjernika u Svetištu Gospe Voćinske u Voćinu predvodio obred blagoslova novouređene Kalvarije i potom predvodio pobožnost križnoga puta.

Slavlje je započelo u bazilici Pohoda Blažene Djevice Marije uvodnom molitvom Voćinskog križnog puta koji je napisao Tomislav Ivančić. Okupljeni vjernici uputili su se potom u procesiji za križem do prve postaje na novouređenoj Kalvariji. Ondje je biskup Ivo zazvao Božji blagoslov na postaje i sve one koji će pred njima moliti pobožnost križnoga puta. Nakon što je poškropio Kalvariju i prvu postaju, uslijedila je pobožnost u kojoj su čitanjem razmatranja sudjelovali nazočni svećenici. Slijedeći uređenu stazu i uspinjući se do vrha Kalvarije, vjernici su imali priliku dublje proživjeti otajstvo Kristove muke i smrti te se na taj način pripraviti za Uskrs u duhu pokore i molitve.

Nakon četrnaeste postaje svi su se ponovno sabrali u Bazilici gdje je biskup Ivo predvodio završnu molitvu, nakon čega su svi uputili Molitvu Jubileja. Na svršetku pobožnosti upravitelj župe te rektor svetišta i bazilike Ivan Ereiz zahvalio je biskupu Ivi, svećenicima, đakonima, časnim sestrama, kolegijašima i svim sudionicima ove pobožnosti.

– Na osobit način želim zahvaliti Bogu i svima vama na daru ove Kalvarije koja će služiti svim vjernicima i hodočasnicima u ovo Svetište. Vjerujem da je od samih početaka Gospa Voćinska svojim majčinskim zagovorom pratila želju, ideju i svaki korak njezine izgradnje, a siguran sam da će pratiti i daljnje korake. Iako smo tek dovršili prvu fazu radova kako bi Kalvarija bila na duhovnu korist svima nama, vjerujemo da će, kad zasja u punom ruhu, ovo biti prekrasna oaza cijele Slavonije – poručio je rektor Ereiz te zahvalio svim župljanima koji su na bilo koji način doprinijeli njezinom uređenju. Biskup Ivo se pridružio riječima zahvale ustvrdivši kako je svaka Kalvarija ista, bez obzira gdje se nalazi i koliko je velika jer uprisutnjuje Isusovu muku, patnju i smrt na križu.

– Na početku smo korizme. Neka Kristov križ i ova voćinska Kalvarija budu mjesto gdje ćete duhovno rasti u osobnoj i obiteljskoj vjeri – kazao je biskup te sve vjernike preporučio zagovoru Gospe Voćinske i na njih zazvao Božji blagoslov.

(pozeska-biskupija.hr)