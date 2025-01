Nakon duge i teške bolesti, u srijedu, 1. siječnja u 73. godini života preminuo Marijan Tomljanović, dugogodišnji dopredsjednik HPD-a Rodoljub. Od svog su se Rodoljubaša dirljivim pismom oprostili članovi Društva. Pismo koje potpisuje Vladimir Ferenčević prenosimo u cijelosti:

“Dragi Marijane,

nakon što si se prije godinu i pol suočio sa svojom teškom bolešću u svemu si i nadalje ostao stari Marijan. Čovjek koji realno sagledava situaciju i donosi racionalne odluke, ali niti tada lišen svog talenta za iznošenje istine kroz duhovite komentare, tada na svoj račun. Koliko god realan, i nadalje čovjek koji nije dozvolio da ostane bez nade, čovjek koji je svoje planove i aktivnosti prilagođavao i najpovoljnijem mogućem ishodu. Posljednji puta kada smo se vidjeli u bolnici u studenom, rekao si mi da si pripremio dovoljno materijala za svoju tradicionalnu ulogu biskupa za Martinje u Rodoljubu, ali da ćeš to iskoristiti za Vincekovo, te da pripremaš dva članka za Rodoljubov glasnik koji bi ove godine trebali izdati povodom sto četrdeset pete obljetnice. Do zadnjega savršeno bistrog uma. Do zadnjega Marijan.

A tko je bio Marijan Tomljanović? Dječak pa mladić koji je kao i mnogi od nas stasao u ovoj sredini te se ovdje i realizirao. Nakon završene gimnazije diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon vježbeničkog staža i nekoliko godina u struci u Tvornici šećera tada u osnivanju, odlazi u tadašnju Službu društvenog knjigovodstva radeći prvo kao inspektor, a poslije toga kao voditelj poslovnice u Virovitici, te konačno kao prvi čovjek Porezne uprave u Virovitici. Bez osobitog talenta za interesna umrežavanja, sa snažnim osobnim integritetom, Marijan je s vremenom zaključio da će se najbolje osjećati ako će svoje veliko stručno znanje iskoristi radeći privatno. Osnovao je knjigovodstveni servis a nakon toga revizijsku tvrtku i kao ovlašteni revizor radio sve do mirovine 2012. godine, nakon čega je, sve dok mu je to zdravlje dozvoljavalo, nastavio raditi još samo kao ovlašteni sudski vještak za financije i računovodstvo.

Široko je bilo Marijanovo polje interesa i nesumnjivih sposobnosti. Kao vijećnik Gradskog vijeća Grada Virovitice, s neovisne, ali stvarno neovisne liste, kojoj je bio spiritus movens, svojevremeno je dao istinski doprinos cvjetanju još po kojeg cvijeta u ovome gradu. Kao član i opet spiritus movens tamburaškog sastava Evergrini, godinama je bio nezaobilazan u gradu u javnim i privatnim događanja uz pjesmu. Daleko previše za jedan prosječan život, ali Marijanova energija je bila neiscrpna te je sa svojom Bibom sve do kraja bio ratar, vinogradar i voćar na svojoj očevini u Svetom Đurađu, kako je on volio reći u svojoj državi ST. Georgiji.

Jedini kolektivitet, osim obitelji, kojem je Marijan ostao vjeran do kraja ja Hrvatsko pjevačko društvo Rodoljub. Marijan je naš član od ožujka 1979. godine. U svemu izniman član, koji je kroz sve ove godine dao veliki doprinos da Rodoljub bude to što jest. Godinama dopredsjednik zadužen za društveni život u Rodoljubu. Voditelj, ali i više od toga, alfa i omega tzv. starih tamburaša zaduženih za neobvezni program na druženjima uz pjesmu. Čovjek koji je osmislio, vodio ili barem moderirao svaki takav događaj u Rodoljubu desetljećima. Pri tome ne mogu posebno ne spomenuti njegovu ulogu biskupa pri obilježavanju Martinja i Vincekova u Rodoljubu, događanja koja su zbog Marijana, rođenog stand up komičara, i njegovog doslovno prosvjetiteljskog pristupa obradi pojedinih tema, bili puno više od vinogradarskih običaja. Rođeni zabavljač, odličan glazbenik, spreman podmetnuti leđa i odraditi posao kad god je to trebalo. Istinski ljudski i glazbeni uzor generacijama, prije svega Rodoljubovih tamburaša.

Hvala ti dragi moj druže za svaku pjesmu, svaku ideju, dosjetku i duhoviti komentar s kojima si obogatio život Rodoljuba, za sve sate koje si potrošio radeći za Rodoljub i živeći s njim. Hvala ti i za svaki djelić tvog osobnog integriteta s kojim si kročio kroz ovu sredinu, toliko željnu takve ljudske kvalitete..

Moram se na kraju zahvaliti i tvojoj Bibi na njezinom nesebičnom razumijevanju za sve vrijeme koje si posvetio Rodoljubu i iskazati njoj, tvojoj djeci i ostalim najbližima, iskrenu sućut u ime svih nas Rodoljubaša.”