U prošlotjednoj emisiji ICV radija “Nedjeljom aktualno”, 12. siječnja, gostovala je predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić. Kako se snalazi u ulozi predsjednice Vijeća, koliko je vremena potrebno da se sjednica pripremi i koliko pripreme je potrebno njoj kao predsjednici za vođenje iste? Odgovore na ta i mnoga druga zanimljiva pitanja otkrila nam je u nedavnom razgovoru.

JEDINICA ZA JEZIČNO IZRAŽAVANJE?

Održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća nije nimalo jednostavan zadatak, stoga smo Fett-Škvarić upitali kako ocjenjuje rad vijećnika i Gradske uprave – a ocjenjivanje joj nije nepoznanica. Naime, predsjedanje Gradskim vijećem nije njena profesionalna dužnost, već je po struci profesorica hrvatskog jezika i književnosti te 25 godina radi u osnovnoj školi. Emisija ICV radija stoga je bila idealna prilika za osvrt na književni govor virovitičkih vijećnika i potencijalnu potrebu da nekome upiše jedinicu za jezično izražavanje.

– Vijećnici uglavnom koriste hrvatski standardni jezik. Zna se dogoditi poneki pogrešan naglasak, ali ništa za jedinicu. Naša županija granica je dva narječja, štokavskog i kajkavskog, pa nije čudno što ponekad promakne krivi naglasak. Do sada još nisam čula niti „mikeške“ lokalizme na Gradskom vijeću – osvrnula se Ivančica Fett-Škvarić.

Sjednica Gradskog vijeća, odnosno njezina priprema, govori nam predsjednica, opširan je i složen proces koji slušatelji, prateći sjednice Gradskog vijeća, ne zamjećuju.

– Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i kada dođe do toga da treba organizirati sjednicu Gradskog vijeća, prvo se počinje s Upravnim odjelima grada. Oni pripremaju nacrt prijedloga akata, a nakon toga se akti usklađuju sa zakonskim odredbama. Ako dolazi do donošenja zakonskog akta koji se treba uskladiti sa zakonskim odredbama na razine Vlade, odnosno države, onda akt ide u savjetovanje s javnošću. Kada prođe savjetovanje s javnošću gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću, kao predstavničkom tijelu, donošenje tih akata. Nakon toga se sazivaju klubovi vijećnika, koje sazivam ja kao predsjednica Gradskog vijeća. Tamo dolaze predsjednici klubova vijećnika s kojima prolazim predloženi Dnevni red i eventualne nadopune točaka Dnevnoga reda. Kada se uskladimo, onda se svi materijali za sjednicu Gradskog vijeća šalju na odbore. Sastaju se Odbori i to: Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za komunalni sustav i prostorno planiranje. Kada se sve točke dnevnoga reda rasprave na pojedinom odboru konačno slijedi sjednica Gradskog vijeća – detaljno objašnjava predsjednica.

IZAZOVI SJEDNICE I AKTUALNOG SATA

Godišnje se održi šest sjednica Gradskog vijeća, a uskoro je na redu prva ovogodišnja. Kako je prethodno objašnjena procedura oko sazivanja sjednica prilično komplicirana, Fett-Škvarić otkrila nam je tko joj pomaže u svemu tome.

– Ja, kao predsjednica Gradskog vijeća, ne mogu sama organizirati sjednicu Gradskog vijeća, potrebna mi je pomoć. Tome služi Stručna služba Gradskog vijeća za opće poslove. Zahvalila bih gospođi Maji Kirin i gospođi Branki Grizelj bez kojih ne bih mogla organizirati sjednice. Izuzetno sam zadovoljna našom suradnjom. Upravo pripremamo sjednicu i čekamo prijedloge Akata. Na dnevnom redu prevladavaju teme vezane za financije, gospodarstvo i poduzetništvo te odgoj i obrazovanje. Tu su i teme vezane za kulturu, sport i mlade. Gradsko vijeće obrađuje apsolutno sve teme koje su važne za život i boljitak naših građana – ističe sugovornica.

Najvažniji posao predsjednice Gradskog vijeća jest upravo vođenje sjednice, a kako se priprema za to i koliko je izazovan Aktualni sat, pojasnila je u nastavku.

– Prije svake sjednice pročitam poslovnik. Podsjetim se na pojedine članke i onda uz tajnicu, koja je stalno pokraj mene, vodim sjednicu. Ponekad se konzultiram s njom i za vrijeme same sjednice. Aktualni sat zna biti izazovan. Pogotovo mi je bila izazovna prva sjednica Gradskog vijeća koju sam vodila. Kada sve krene, ne razmišljam o tome ima li straha, sve je to jedan izazov. Meni je cilj da prođemo sve točke kvalitetno, da se usvoje i rasprave, da se procedura zadovolji i da se donesu odluke. Također, nastojim da svi koji su se prijavili za Aktualni sat dođu na red. Trebamo čuti različita mišljenja, različita promišljanja i mislim da zaista radimo kvalitetno – osvrnula se na dinamiku sjednica.

19 VIJEĆNIKA, 19 RAZLIČITIH MIŠLJENJA

Aktualni sat prenosi se uživo na lokalnim radio postajama, stoga je velik izazov voditi taj dio sjednice. Nadalje, iako postoje stegovne mjere koje Fett-Škvarić može upotrijebiti protiv vijećnika, nikada nije dodijelila niti jednu.

– Poslovnikom je propisano da predsjednik Gradskog vijeća može izreći opomenu ili neku stegovnu mjeru, ali eto – nisam ju nikome izrekla. Ono što slušatelji, pa i gledatelji kada prate priloge sa sjednica Gradskog vijeća, ne vide jest to da svakom vijećniku koji izađe za govornicu i kaže svoje mišljenje, mjerimo vrijeme. Vijećnik ima pravo govoriti dvije minute, a odgovor na pitanje može trajati do pet minuta. Nekada produžimo vrijeme za pitanja, ali i za odgovore, posebice ako su postavljena pitanja aktualna, zanimljiva slušateljima i tiču se njihovog svakodnevnog života te unapređenja kvalitete života svih u našemu gradu. Kada dođe do neslaganja i povišenih tonova između vijećnika, upozorim ih da budu primjereni u svom govoru i da se ne vrijeđaju. Normalno je da rasprave budu žustre, ali ponavljam – do sada nisam imala potrebu izreći opomenu. Svi se vijećnici uglavnom pridržavaju članaka Poslovnika. Naše Gradsko vijeće ima 19 članova, 11 vijećnika i 8 vijećnica. Broj uvijek mora biti neparan i u korelaciji s brojem stanovnika – govori predsjednica, dodavši kako je normalno da 19 vijećnika ima različita mišljenja.

Za svaku sjednicu pripremaju se pisani materijali, ponekad vrlo opširni, a predsjednica Fett-Škvarić otkrila nam je kako se sami vijećnici pripremaju za sjednice te koliku važnost Gradsko vijeće nosi.

– Kao nastavnica vjerujem da svi vijećnici pročitaju materijale za pojedinu sjednicu Gradskog vijeća i da se kvalitetno pripreme za svoja pitanja. Mislim da je Gradsko vijeće izuzetno važno jer je prije svega predstavničko tijelo građana. Vijećnici Gradskog vijeća osluškuju potrebe ljudi, kao i primjedbe i komentare koje možda čuju na ulici ili tržnici. Svejedno je jesu li ti komentari pozitivni ili negativni, važno je da se osluškuje i da se čuje mišljenje građana te da se tome raspravlja. Na taj način utječemo na odluke i poboljšavamo život svih nas koji, po mom mišljenju, živimo u najljepšem gradu u Hrvatskoj – kaže.

Za kraj, Ivančica Fett-Škvarić iskoristila je priliku da se zahvali svim vijećnicima grada Virovitice na dosadašnjoj izvrsnoj suradnji.

– Željela bih svima poručiti kako smo pokazali da konstruktivnim kritikama i različitim mišljenjima, bez obzira na naše različitosti, donosimo odluke koje su bitne za razvoj grada. Virovitica se zaista promijenila u ovih desetak godina. Impresivan je popis svih realiziranih projekata i nadam se da će svi projekati koji čekaju biti uspješno realizirani. Svi zajedno se trudimo, i građani i Gradski vijećnici i Gradska uprava, kako bismo živjeli u jednom lijepom, toplom gradu – zaključuje predsjednica Gradskog vijeća.

(icv.hr)