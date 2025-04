U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otpočeo je tjedan prepun aktivnosti povodom obilježavanja Noći knjige 2025. – manifestacije pokrenute kako bi se, barem na jedan dan, govorilo o čaroliji stvaranja i radosti čitanja knjiga

Prvog dana, 22. travnja, na rasporedu su bile radionice izrade modnih ukrasa od starih materijala, pod vodstvom Nikoline Neralić te videomanipulacije u reklamama s naglaskom na iskorištavanje životinja, koju su održale knjižničarke Anja Krmpotić, Tanja Kolar Janković i čuvarica prirode Vesna Matkov.

Središnji događaj bio je proglašenje ‘najčitatelja’ Knjižnice te izuzetnih pojedinaca u šest osnovnih kategorija, kao i u dvije posebne kategorije priznanja za djecu koja su aktivni korisnici Knjižnice, a koja postižu zapažene rezultate u drugim djelatnostima.

LJUBITELJI DOBRE KNJIGE – SVIH GENERACIJA

U kategoriji predškolci najboljim je proglašen Petar Čubrlo (6), koji zajedno s mamom dolazi u knjižnicu od svojih najranijih dana, sudjeluje na radionicama u sklopu programa Igraonice te obožava razne slikovnice i stripove.

-Jako volim čitati Alana Forda, kao i Minecraft te Fortnite. Neke sam stripove pročitao i više puta, jako su zanimljivi. Volim čitati jer mi je to jako zabavno i sretan sam što sam dobio nagradu – kaže Petar.

U kategoriji osnovne škole posebno se istaknuo Patrik Široki, učenik 4. razreda OŠ Vladimir Nazor, koji svakodnevno dokazuje kako za strip ipak ima nade. Naime, kako kažu djelatnici Knjižnice, teško je pronaći strip na Dječjem odjelu koji ovaj strastveni stripoljubac nije pročitao, a njegovim stopama kreće i mlađi brat Dorijan.

U Kategoriji mladih do 25 godina nagrađena je studentica fizioterapije i strastvena čitateljica Katarina Miholić, ujedno i članica čak tri čitateljska kluba koji djeluju u virovitičkoj Knjižnici; Kluba mladih, Kluba “Nije bilo slučajno” i Kluba ljubitelja književnih klasika.

– Moja ljubav za čitanje je oduvijek prisutna, a razvijala se sve više otkako aktivno sudjelujem u svim događanjima koje knjižnica organizira i nudi. I uz literaturu za studij, uspijem pročitati između 80 i 100 drugih knjiga godišnje, za uživanje. Sve se stigne, kada se čovjek dobro organizira. Drugima bih rekla da rado zarone u svijet riječi i knjiga jer su one odlične za sve – rekla je Katarina, kojoj je bilo drago što ju je knjižnica prepoznala i darivala.

Kategorijom odraslih dominira obitelj Maras, kao izvrstan primjer obitelji koja puno čita i čiji članovi rado dolaze u Knjižnicu. Najistaknutijim članom proglašena je Dolores Maras, zahvaljujući puno pročitanih knjiga, posebice fantastične književnosti.

Najboljom u trećoj dobi, kategoriji umirovljenika, odabrana je Matija Zidar – i to u dvije „uloge“. Naime, gospođa Matija je strastvena čitateljica, ali i baka koja s unukom posjećuje Knjižnicu. Uz spomenuto, ova umirovljenica je i volonterka virovitičke Knjižnice te je sudjelovala u različitim projektima, a umjesto nje, danas je nagradu preuzeo suprug.

„NAJČITATELJICA“ OD MALIH NOGU

Kategorijom najkorisnika ponosno je „zavladala“ Andrea Grdenić, članica knjižnice od najranije dobi i prva volonterka u istoj. Andrea je, prisjećaju se djelatnici, još kao dijete dolazila u knjižnicu i slagala slikovnice na police, a svojevremeno je proglašena i najčitateljicom Dječjeg odjela. Godinama nakon, ova profesorica u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji strastvena je čitateljica i članica oba čitateljska kluba – za odrasle i književnih klasika.

Posebne nagrade Knjižnice za poticanje čitanja, promociju pisanja, glazbe i likovnog izraza zaslužile su učenice Petra Lovrenc i Sara Zeba, svojim javnim nastupima posredno ukazujući na važnost knjižnica kao temeljnih mjesta koja strateški potiču čitanje.

Petra Lovrenc, učenica 6. razreda Katoličke osnovne škole, na literarnom je natječaju Odjeci Naklade Ljevak osvojila županijsku nagradu za priču “Druga dimenzija”, pod mentorstvom nastavnice Marine Mađarević. Osim toga, Petra je osvojila drugu nagradu na Međunarodnom likovnom natječaju u Njemačkoj na temu „Plastika od čovjeka do okoliša“, upozorivši na negativan utjecaj čovjeka na okoliš, osobito kroz plastiku, koja je danas jedan od najvećih zagađivača.

-Pričom iz domene znanstvene fantastike htjela sam poručiti čitateljima kako nas danas život može zapravo dosta iznenaditi, u bilo kojem smislu. Kao što sam i ja u priči došla u drugu dimenziju, već to je bio veliki šok, kao i činjenica da sam se kao druga osoba vratila natrag. Poruka je to da unatoč poteškoćama trebamo ostati “na nogama”, nastaviti dalje, ma što god bilo ili se dogodilo. Volim i slikati, a nagrađena kornjača koja je u opasnosti od plastike koja ju prekriva govori o tome kako moramo reciklirati i brinuti o životinjama, jer ova vrsta otpada može naštetiti svim živim bićima – rekla je P. Lovrenc.

Sara Zeba, učenica 4. razreda OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, već je priznata kao jedan od četiri najljepša dječja glasa Hrvatske u prvoj sezoni The Voice Kids Hrvatska. Jedna od njenih odabranih pjesma bila je Ljubav sve pozlati – skladba iz igranog filma Čudnovate zgode šegrta Hlapića, snimljenog prema romanu Ivane Brlić-Mažuranić, a na dodjeli nagrada u knjižnici srce okupljenih je razgalila pjesmom “You raise me up”. U zapaženom televizijskom intervjuu promovirala je čitanje i Dnevnika Pauline P. kao svoju najdražu knjigu, dok je danas rekla kako jako voli i serijal “Gregov dnevnik”.

-Gregov dnevnik je jedna od mojih omiljenih knjiga; Greg je jedan lik koji se susreće sa problemima s kojima se ja isto susrećem u svakodnevnom životu osnovnoškolke. Kroz čitanje ja nekako razumijem Grega, Greg razumije mene i uvijek se uživim u njegovu situaciju, njegov problem, njegovu nezgodu, koje me često podsjete i na vlastite i pomognu mi bolje ih razumijeti. Čitanje me ispunjava, a otkako više čitam, postala sam maštovitija, pišem sastavke, počela sam i više crtati, a sve to doprinosti i mom razredu koji također jako voli čitati – poručila je Sara Zeba.

Detaljan program ovogodišnje manifestacije možete pogledati ovdje.

(icv.hr, dj)