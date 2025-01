Još jedan virovitički slavuj i još jedan The Voice Hrvatska – ovoga puta onaj dječji. Nakon Marina Jurića-Ćivre i Marine Ramljak, pod svijetlima velike pozornice ove HRT-ove natjecateljske emisije zabljesnula je i desetogodišnja Sara Zeba iz Virovitice.

Fantastično zatvorivši audicijsku emisiju The Voice Kids Hrvatska emitiranu krajem prosinca prošle godine, Sari je nakon izvedbe pjesme “You Raise Me Up” svih četvero mentora okrenulo svoje stolice, a za nastup je dobila, uz oduševljenje publike, velike komplimente. Sada kada su se dojmovi slegli, posjetili smo ovu talentiranu Virovitičanku i upitali ju za njen osvrt na audicijsku emisiju, ali i doznali kako je sve počelo.

BAKA, UNUKA I – SVAKA SEZONA THE VOICE-A

Sarin uspjeh nije samo priča o glazbenom umijeću, već i primjer kako se snovi mogu ostvariti, bez obzira odakle dolazite. Ljubav prema glazbi počela je pokazivati u svojoj trećoj godini, kada je zapjevala dječje pjesmice i otac je shvatio da dijete itekako ima sluha.

Nakon godina vjernog gledanja svake sezone The Voice Hrvatska s bakom, Sara je poželjela da postoji inačica takve emisije, ali za djecu. Ta joj se želja i ostvarila, pomalo filmski.

– Na televiziji sam vidjela reklamu da su prijave za The Voice Kids Hrvatska otvorene i odmah sam se bacila u posao nagovaranja roditelja da me prijave. Nakon mnogobrojnih nastupa na dječjim festivalima i školskim priredbama, jednostavno sam htjela isprobati nešto novo – uvodno nam objašnjava Sara, čija je prijava zaprimljena svega 2 dana prije zatvaranja mogućnosti za istu, a kada je čula da je prošla, bilo je i vriska i suza radosnica, dodaje.

Sarina majka, Andreja Zeba, govori nam kako ovo nije bio prvi put da je njena kćer iskazala interes za sudjelovanje u pjevačkom showu natjecateljskog karaktera. Prije otprilike godinu dana, Sara se željela oprobati u sličnoj emisiji na drugoj, komercijalnoj televiziji, ali njeni su roditelji tada procijenili da još uvijek nije dovoljno zrela za to.

– Riječ je o showu u kojemu sudjeluju i odrasli i djeca, pa smo se pribojavali loših komentara. Nismo ju željeli dovesti u situaciju da joj se pjevanje zamjeri, stoga smo odlučili držati se dječjih festivala. No, njenom upornošću i velikom željom za sudjelovanjem u The Voice Kids-u, pristali smo prijaviti ju. Moram priznati, divim se svim tim mladim pjevačicama i pjevačima na hrabrosti za izlazak na tako veliku scenu. Ja to ne bih mogla – našalila se majka Andreja.

Jednom kada je bila i „službeno“ prijavljena, otpočele su Sarine pripreme za audicijsku emisiju. Od kolovoza je vjerno uvježbavala pjesmu pred čijom izvedbom strepe i mnogo stariji pjevači.

– U slobodno vrijeme najviše slušam pop, ali nađe se tu ponešto klasičnih pjesama i balada. Volim emotivne pjesme i zato je odabir pao baš na pjesmu “You Raise Me Up”. Iako za izvedbu isprva nije bila lagana, kada sam ju dobro uvježbala sa svojom mentoricom Anom Filipović, sve je bilo jednostavnije. Općenito, u pjesmama me više privuče melodija, a ne tekst, tako je bilo i sada – govori Sara.

SAMO MIKROFON, PJESMA I ONA

Iako se za nastup pripremala mjesecima unaprijed, tako malo dijete gotovo je nemoguće pripremiti za svjetla velike pozornice. Ipak, ova talentirana Virovitičanka sa svojih je deset godina iznimno dobro podnijela sav taj „pritisak“ – baš kao da je rođena za to.

– Kada sam prvi put došla na HRT, ušla u zgradu tako velike televizije, u sebi sam pomislila: „Ako je ovo san, molim vas nemojte me probuditi“. Bilo je pomalo nemoguće da se to meni događa. Potom su na red došle pripreme za audiciju, snimanje najavnog filma, šminkanje za nastup…Bila sam neopisivo sretna i za mene je to jedno neprocjenjivo iskustvo – prisjetila se svog prvog dolaska na Hrvatsku radioteleviziju.

No, tremu nije mogla izbjeći. Iako ima iskustvo nastupanja pred publikom, The Voice Kids Hrvatska ipak je stepenica više.

– To je više-manje bila pozitivna trema, ali srce mi je kucalo 100 na sat. Prije samog nastupa upozorili su nas da je normalno imati tremu jer to znači da nam je stalo do toga što radimo. Jednom kada sam uzela mikrofon u ruke, ostali smo samo pjesma i ja – priznaje.

Za vrijeme Sarinog nastupa u studiju je bilo i suza, kako u publici, tako i kod članova žirija. Najviše je suza bilo na licima njenih najbližih, posebno kod majke Andreje.

– To je ponos koji se riječima ne može opisati, jednostavno se treba doživjeti. Kada je došla na tu prekrasnu pozornicu, osjećaji su se samo izmjenjivali – od sreće, ponosa, oduševljenja, sve do suza radosnica. Zaista neprocjenjivo iskustvo – raznježila se majka Andreja, dodavši kako ništa manje nije ni očekivala od svoje kćeri.

Ponos na Saru nisu krile niti njene najbolje prijateljice, Vana i Sara, koje su joj pružale podršku u studiju, zajedno s obitelji.

– Svi su bili presretni, a jedna je prijateljica dvjema rukama brisala suze s lica. Potom sam i ja zaplakala, bila sam izvan sebe. Jako sam sretna što imam takve prijateljice i laknulo mi je kada sam saznala da su upravo one mogle biti sa mnom na ovom putovanju. Uvijek su tu za mene – bilo to vezano uz The Voice ili nešto drugo – osvrnula se Sara.

VANNA I BUDUĆNOST U GLAZBI

Po novom, druga važna Vana u životu ove osnovnoškolke, ali s duplim „n“, jest njena mentorica, pjevačica Ivana Vrdoljak – Vanna.

– I prije samog natjecanja razmišljala sam kako bih željela Vannu za mentoricu jer ima najviše iskustva u pjevanju i mislim da u njenom timu mogu jako puno naučiti. Nisam se prevarila. Na probama nam bitne pojmove iz svijeta glazbe objašnjava na smiješan i edukativan način. Pomaže nam kako da se opustimo, riješimo treme, kako da bolje izgledamo na stage-u… Vanna je zaista odlična mentorica i nisam mogla vjerovati kada mi se okrenula na audicijskom nastupu, da se gledamo oči u oči – rekla je Sara.

Osim što ima glas koji osvaja srca svih koji ju slušaju, Sara Zeba članica je dvaju dječjih zborova, a izvrsna je i u sviranju flaute, crtanju s vodenim bojicama i – plesu. U školi, kaže, ne voli matematiku, ali zato često razveseli prijatelje iz školskih klupa otpjevanim melodijama. Učiteljica Kornelija Šarić nakon odgledanog nastupa je i zaplakala.

Za kraj, upitali smo Saru vidi li se u budućnosti u glazbi, a njezin nas je odgovor, s obzirom na dob, pomalo iznenadio.

– U glazbi se definitivno vidim kao pjevačica, ali prije svega kao – glazbena producentica. Jako mi se sviđa taj posao – ustvrdila je i naposljetku dodala.

– Definitivno bih preporučila svim dječacima i djevojčicama koji vole pjevati, a ove se godine nisu prijavili na The Voice Kids Hrvatska, da se okušaju u tome. Vjerujem da će upoznati puno novih prijatelja i mnoge glazbene zvijezde, jesti dobru klopu (smijeh) i puno toga naučiti. Vrijedi slijediti svoje snove, ja jesam – zaključuje ova pametna djevojčica.

Saro, želimo ti svu sreću dalje!

(icv.hr, dj, foto: D. Jagarinec, ustupljene fotografije, video: HRT/The Voice Kids Hrvatska)