U Odjelima za učenike s teškoćama u razvoju Osnovne škole Đurđevac 21. ožujka obilježen je Svjetski dan osoba s Down sindromom.

Ovaj dan se obilježava kako bi se podigla svijest o pravima, mogućnostima i doprinosu osoba s Down sindromom društvu. Datum je simboličan jer predstavlja trisomiju 21. kromosoma, genetsku značajku koja uzrokuje Down sindrom. Ovaj dan prepoznala je i službeno proglasila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine. Cilj obilježavanja je promicanje inkluzije, podrške i razumijevanja, kao i borba protiv predrasuda i diskriminacije. Jedan od najpoznatijih načina obilježavanja je nošenje različitih čarapa, jer ukrštene čarape podsjećaju na kromosome i simboliziraju jedinstvenost i raznolikost osoba s Down sindromom.

-Ovaj nas dan svake godine podsjeti na važnost stvaranja inkluzivnog društva u kojem će osobe s Down sindromom imati jednake prilike za obrazovanje, zapošljavanje i kvalitetan život- rekle su učiteljice.

Stoga su svi učenici, učiteljice i pomoćnice u nastavi u Odjelima za učenike s teškoćama u znak podrške svojim prijateljima obukli različite čarape i putem raznih zanimljivih aktivnosti obilježili ovaj dan.

Kako je protekao Svjetski dan osoba s Down sindromom u Odjelima za učenike s teškoćama u razvoju pogledajte OVDJE.

(djurdjevac.hr)