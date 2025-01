Nakon izgradnje pješačko-biciklističke staze između naselja Donja Motičina i raskrižja državne ceste DC2 sa županijskom cestom ŽC 4104 – skretanje za naselje Seona, Općina Donja Motičina nastavlja s izgradnjom iste do samog ulaska u naselje Seona.

-Pred nama je izgradnja novog dijela pješačko-biciklističke staze, građevinsku dozvolu imamo, projekt je prijavljen na natječaj koji je u tijeku. Staza ide o mjesta gdje smo stali, dakle od D2 do ulaska u Seonu, a vrijednost investicije je nešto više od 200 tisuća eura. Cilj ovoga projekta je da mještani naselja Seona imaju lakši pristup prema središtu općine s jedne, a prema gradu Našicama s druge strane. Moram svakako reći da će Hrvatske ceste graditi nastavak ove staze od Seone do Našica pa ćemo tako imati sve u kompletu i to donosi lakše, bolje i sigurnije kretanje u prometu – rekao je načelnik Kovačević.

(icv.hr, vg)