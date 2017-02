Priča o jedinstvu, velikom srcu i zajedništvu: Bolesnoj djevojčici Barbari Kecman koja boluje od opake Chronove bolesti za liječenje prikupljeno više od 18 tisuća kuna

Orahovica je ispričala najljepšu priču, priču o jedinstvu, velikom srcu i zajedništvu. U športskoj dvorani je, naime, održan veliki humanitarno-sportski događaj posvećen bolesnoj djevojčici Barbari Kecman (13) koja boluje od opake Chronove bolesti i za koju su brat i sestra pokrenuli humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za odlazak na liječenje u inozemstvo. Organizator je bio Grad Orahovica uz suorganizatora i inicijatora Ženski rukometni klub ”Orahovica”, a sudjelovali je ukupno 27 sportskih ekipa i 9 udruga i to:

Škola nogometa ”Papuk”, Nk Mladost Čačinci, Nk Slatina, Nk FEŠK Feričanci, klub Viking Feričanci, Plivački klub ”Orahovica”, Kung Fu Wing Tsun Hrvatska, Plesni klub D&D Osijek, Plesni studio ”Zaplešite s nama” Slatina, ŽRK tvin Virovitica, Škola rukometa ”Dejan Krtolica” Slavonski Brod, ŽRK Mikleuš, RK Orahovica, RK Nexe Našice, Red vitezova Ružice grada, Nk papuk, Madež HDZ-a Orahovica, Šahovski klub ”Orahovica”, Stolnoteniski športski klub ”Orahovica”, Društvo prijatelja Hajduka Orahovica i Udruga navijača Dinama Orahovica.

Kada se to sve zbroji, sudjelovalo je preko 350 sudionika uz potporu oko 1000 ljudi kroz cijeli dan na tribinama. Ujedinili su svi, bez obzira na bilo kakvu pripadnost, i to je najveća pobjeda ovoga događaja, pobjeda za Barbaru. Na svečanom otvorenju turnira, svima je stala ”knedla” u grlu, nije bilo osobe u punoj orahovačkoj dvorani koja nije pustila suzu, jer je u dvoranu ušla Barbara – djevojčica hrabrost, koja unatoč masci na licu, nije mogla skriti svoj neuništivi osmijeh na licu, osmijeh pobjednika. Barbara Kecman je dočekana velikim pljeskom, Orahovica nije znala da dolazi, no ona je sama tražila dozvolu roditelja i liječnika da dođe u svoju Orahovicu.

Na početku svečanog otvaranja nazočnima se obratila predsjednica ŽRK- Orahovica Ljiljana Borić:

– Hvala vam svima od srca što ste došli u ovako velikom broju i podržali humanitarnu akciju za našu Barbaru. Hvala svim klubovima koji su se odazvali, svima koji su učinili bilo što da ova akcija bude uspješna i da pomognemo u Barbarinom liječenju.–rekla je između ostalog Borić.

Potom se obratio i orahovački gradonačelnik Josip Nemec rekavši kako se ne sjeća da je bilo što ovako ujedinilo Orahovicu:

– Ovo je prekrasno, Orahovčani su još jednom pokazali veliko srce i da su uvijek ovdje kada je nekome potrebno pomoći. Naravno, i Grad Orahovica će financijski pomoći Barbarinu liječenju jer svi zajedno želimo da se vrati u normalan život među svoje vršnjake. Hvala svima koji su došli iz Orahovice, ali i iz drugih mjesta naše Virovitičko-podravske, Osječko baranjske i Brodsko-Posavske županije. Hvala svima od srca. – rekao je gradonačelnik Nemec. Nazočnima je potom prikazan kratak video uradak o Barbari i njenoj priči, a potom su sve rukometašice iz svih klubova sudionika izašle na središte dvorane s transparentom ”Orahovica za Barbaru”. Barbarina sestra Bernardica i brat Dominik koji su pokrenuli cijelu priču za svoju seku, te majka Đurđica, nisu mogli pronaći riječi zahvale, no njihove suze, a posebno Barbarin osmijeh najveća je nagrada za sve.

Odigrano je niz sportskih susreta, plesnih i borilačkih točaka, sve popraćeno skupljanjem dobrovoljnog priloga za Barbarino liječenje:

– Još jedna hvala svima od srca, ovo je uistinu nevjerojatno, ovako ujedinjenje, ali Barbi je to i zaslužila. Skupili smo na kraju 17.718,30 kuna, a u sklopu akcije po 500 kuna su izravno na račun za liječenje uplatili Udruga navijača Dinama i Društvo prijatelja Hajduka tako da je od ove akciju za Barbaru ukupno prikupljeno 18.718,30 kuna koje će biti usmjerene za liječenje. – rekla je glavna pokretačica i inicijatorica ove akcije, tajnica i trenerica ŽRK Orahovica Andrijana Rukavina. Kada ovoj brojci dodamo 10700 kuna prikupljeno u OŠ ”Ivana Brlić” Mažuranić, sredstva koja su prikupljena u Srednjoj školi, na zabavi u caffe baru Royal, od drugih udruga, privatnika i tvrtki, Orahovica je definitivno pokazala veliko, najveće srce do sada. I na odlasku, ponovo Barbarin osmijeh, osmijeh koji pobjeđuje sve, a Orahovica ju je ispratila uz znakovite riječi ”Barbi mi te volimo”! (www.icv.hr; vg)