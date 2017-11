Reakcija Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH na presudu Haaškog suda

Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH smatra da je osuđujuća presuda Haaškog suda šestorici hrvata iz BiH u potpunosti nepravedna i neprihvatljiva za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i hrvatsku državu.

Sa dubokim bolom u srcu suosjećamo sa obitelji generala Praljka koji je svojim zadnjim moralnim činom, iskazao svoje neslaganje sa potvrđivanjem osuđujuće presude u ovom nepravednom sudskom postupku.

Ovom presudom došlo je do falsificiranja povijesnih činjenica, žrtva se pretvorila u agresora, cjelokupna hrvatska država i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman stigmatizirani su u pokušaju krivotvorenja povijesti, ali mi to više nećemo dopustiti. Boriti ćemo se svim pravnim i političkim sredstvima da se dokaže istina, jer to dugujemo našoj djeci, našim poginulim suborcima i njihovim obiteljima, kao i budućnosti suživota na ovim prostorima koja ne može postojati bez pravde i istine o Domovinskom ratu u RH i BiH.

Povijesna je činjenica da su hrvatski branitelji branili teritorij Bosne i Hercegovine na temelju međudržavnih sporazuma, te je činjenično neutemeljeno ovo utvrđenje suda o postojanju takozvanog udruženog zločinačkog pothvata od strane naše države, kao i potpuno izostajanje osude velikosrpske agresije koja je bila povod naše obrane. Ova je presuda sadržajno i pravno nepravedna i neutemeljena, duboko politikantska i opasna u iskrivljavanju istine, što mi branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi, koji smo krvarili i gubili dijelove svojih tijela i svoje živote u obrani suvereniteta RH i BiH nećemo dozvoliti.

Osobito smo zgroženi i ovim putem osuđujemo neosnovane i skandalozne izjave u reakcijama na ovu presudu od strane političara, posebice bivše hrvatske ministrice i današnje saborske zastupnice Vesne Pusić, saborskog zastupnika Gorana Beusa Richembergha, kao i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji nastavljaju sa blaćenjem hrvatske države i njenih građana.

Budući da je ova kvalifikacija hrvatske države kao agresora u potpunosti suprotna Ustavu RH i Deklaraciji o Domovinskom ratu ovim putem tražimo od državnog odvjetništva žurno utvrđivanje odgovornosti onih političara, posebice bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i predstavnika raznih građanskih udruga koji su svojim postupcima i lažnim svjedočenjima doveli do ovakvih strašnih posljedica, koje su se očitovale u ovim presudama Haaškog suda, što je naša zadaća temeljem ciljeva statuta udruga i članova hrvatskih ratnih vojnih invalida koje predstavljamo, kao i zaštite prava hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata, a posebice obitelji hrvatskog pravednika generala Slobodana Praljka.(www.icv.hr)