BOŽIĆNO ROKANJE 2017. u Orahovici uz SIX PACK I KRANKŠVESTER

Udruga P.A.U.K. Orahovica vas poziva na tradicionalno osmo po redu BOŽIĆNO ROKANJE koje se od ove godine po prvi put pretvara u zimski glazbeni festival i trajat će dva dana. Mjesto održavanja je kultni orahovački Club Blues i to 22. (petak) i 23.12. (subota). Prvi dan nastupati će legendarni srpski punkeri iz Smederevske Palanke – SIX PACK uz podršku grupe MERROW iz Osijeka, a drugi dan atmosferu će do usijanja podići megapopularni osječki reperi KRANKŠVESTER uz podršku svog sugrađanina, repera TINA ARBUTINE.

Festivala je koncipiran na dva podija i to glavnog B1 na kojemu nastupaju bendovi i B2 – ELECTRO STAGEA na kojemu će istovremeno atmosferu podizati DJ OMKE , DJ DISTINCTIVE i DJ eMBee.

Kompletan događaj održava se pod pokroviteljstvom Grada Orahovice, TZG Orahovica i Virovitičko-podravske županije te lokalnih sponzora. (www.icv.hr)