Oprezno s pirotehnikom: kućni ljubimci je se boje, a uzrok je i ozbiljnih ozljeda

Nekome zabava, no nekome izvor straha i stresa. Korištenje pirotehničkih sredstava ovih dana je zakonski dozvoljeno. Službeno do 1. siječnja novogodišnje blagdane možete proslaviti pucanjem petardi i paljenjem vatrometa, no brojni su razlozi zašto to ne činiti.

Policija svake godine upozorava građane na opasnosti korištenja pirotehničkih sredstava. Policijski podaci govore da su prošle godine od 15. prosinca do 8. siječnja ove godine od uporabe pirotehničkih sredstava ozlijeđene 34 osobe, od čega 21 dijete. Na opasnosti korištenja pirotehničkih sredstava, policija posebno želi upozoriti roditelje, ali i sve ljude koji svojim ponašanjem mogu utjecati na sprječavanje stradavanja djece koja su najčešće žrtve pirotehnike za čiju su nedozvoljenu uporabu ove godine povećane novčane kazne.

Uvedene su kazne za roditelje i skrbnike ako pirotehnička sredstva koriste djeca mlađa od 14 godina i to u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna. I ostale kazne su povećane i kreću se u rasponu od 1.000 do 15.000 kuna za fizičke osobe te od 10.000 do 80.000 kuna za pravne osobe.

Najveći apel za izbjegavanjem pirotehnike zasigurno upućuju vlasnici kućnih ljubimaca, jer velik broj životinja, posebice pasa, zbog straha od pucnjave bježi od kuće te tako predstavlja opasnost i za sebe i za okolinu. – Vlasnicima savjetujem da budu uz svoje životinje, da ih puste u domove. U ekstremnim slučajevima postoje sedativi koji se psima mogu dati, ali najbitnije je da vlasnik bude uz psa, da pas nije sam i da osjeća da je siguran od pucnjave – poručuje voditelj virovitičkog Skloništa za životinje, Zvonimir Zečević. Nagli zvukovi koje petarde proizvode, prouzrokuju ogroman stres za životinje. – Velik broj ljudi ne razmišlja o tome tako, zaboravljaju koliko psi imaju pojačan sluh i njuh – ističe volonterka iz Skloništa, Danijela Duvnjak, dodajući kako je edukacijama javnosti, posebice djece u školama, svijest o petardama povećana i uporaba smanjena, no još uvijek nedovoljno.

Stoga, prije nego odlučite blagdane proslaviti uz pucnjavu, sjetite se da u tom, vama zabavnom, trenutku psi u vašoj blizini drhte od straha. Nekorištenjem pirotehničkih sredstava, osim što ćete njima blagdane učiniti ugodnijima, sebe ćete zaštititi od povreda koje ponekad nisu nimalo bezazlene.

(www.icv.hr, ml; foto: dogster.com; novilist.hr)