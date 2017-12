Počela akcija “Mir i dobro”

Policija će i tijekom ovogodišnjih blagdana provoditi operativnu akciju “Mir i dobro”. Od 15. prosinca do 8. siječnja posebnu pozornost posvetit će sprječavanju nedozvoljene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava od kojih su prošle godine ozlijeđene 34 osobe, uključujući i 21 dijete. Na opasnosti korištenja pirotehnički sredstava, policija posebno želi upozoriti roditelje, ali i sve ljude koji svojim ponašanjem mogu utjecati na sprječavanje stradavanja djece koja su najčešće žrtve pirotehnike za čiju su nedozvoljenu uporabu ove godine povećane novčane kazne.

Policija je pozvala građane da takva sredstva ne koriste te da svojim pozitivnom ponašanjem prema djeci djeluju odgojno i objašnjavaju kakve im posljedice mogu nanijeti takva sredstava. Ako se pirotehnička sredstva ipak koriste, trebaju se koristi isključivo prema uputama proizvođača.

Pirotehnička sredstva drugog i trećeg razreda smiju se prodavati osobama starijim od 18 godina samo u prodavaonicama oružja i streljiva te specijaliziranim trgovinama pirotehnike, i to od 15. prosinca ove do 1. siječnja iduće godine, a upotrebljavati samo od 27. prosinca do 1. siječnja 2018. Policija podsjeća građane na oprez pri rukovanju jer uporaba pirotehnike kao i zabranjenih eksplozivnih sredstava, naprava i oružja donosi nove žrtve s težim ili lakšim ozljedama.

Osim toga, pozivaju se roditelji da njihova djeca na koriste pirotehnička sredstva pred bolnicama, domovima i školama i da ih ne bacaju pred kućne ljubimce. Kazne za nedozvoljeno korištenje pirotehničkih sredstava su povećane i kreću se od 1000 do 15.000 kuna za fizičke osobe, te od 10.000 do 80.000 kuna za pravne. Za zakonskog skrbnika djeteta mlađeg od 14 godina koje je upotrijebilo pirotehnička sredstva propisana je kazna od 1000 do 3000 kuna. (policija.hr)