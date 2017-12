Za poginule hrvatske branitelje Momira, Milana i Branka 12 km pretrčalo više od 100 trkača

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ organizirala je tradicionalnu memorijalnu utrku ”Kokočak-Orahovica” za poginule hrvatske vitezove Momira Krmpotića, Milana Puhanića i Branka Jaklića. Utrka je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Orahovice, a u sklopu 26.obljetnice pogibije Momira, Milana i Branka te 26. Obljetnice vojno-redarstvene akcije ”Papuk 91” kojom je oslobođen prvi teritorij RH u Domovinskom ratu. Startu ispred spomenika Momiru i Milanu u orahovačkom prigradskom naselju, Kokočak uz roditelje i rodbinu poginulih branitelja, nazočili i pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, Nenad Križić, zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, gradonačelnica grada Orahovice i saborska zastupnica Ana-Marija Petin, dogradonačelnik grada Našica dr. Hrvoje Šimić, dogradonačelnik grada Slatine Bojan Plantak, članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata te preko 100 trkača. Nazočne je prvi pozdravio dogradonačelnik rodnog grada Momira i Milana, Našica, dr. Hrvoje Šimić, a potom su se obratili gradonačelnica Orahovice i saborska zastupnica Ana-Marija Petin te zamjenik župana VPŽ Darko Žužak:

-Upućujem veliku zahvalu organizatoru i svima koji su se odazvali ovoj utrci kako bi odali dužno poštovanjem našim poginulim vitezovima. Gledajući ovaj spomenik vidimo0 križ i šahovnicu i to su upravo bili simboli, dakle krunica i šahovnica s kojima je svaki hrvatski branitelj odlazio na bojište. Moramo se boriti danas da ta dva simbola ostanu neokaljana jer svjedoci smo danas da neki glasno žele zaprljati te simbole, ali to nas je držalo kroz povijest i to nas mora ujediniti i u budućnosti. Ovakvi događaji su način na koji čuvamo uspomenu na sveti Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja te čuvaju potrebno nam domoljublje i zajedništvo. – rekao je Žužak. Uz prigodne riječi start utrke označio je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, Nenad Križić:

-Kako bi zadržali uspomenu na hrvatske vitezove upravo imamo ovakve hvalevrijedne memorijalne dane koji su primjer zajedništva hrvatskih branitelja koji nas podsjeća na povijesni značaj i vrijednost koje je Domovinski rat ostavio u nasljeđe našem društvu i našoj djeci. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih vitezova, hrabro nosite uspomenu na svoje najmilije i budite ponosni na njih kao što su i oni bili kada su nesebično svojim životom zauvijek zadužili našu Domovinu. Naša snaga proizlazi iz vjere i sjetimo se onih časnih ljudi zbog kojih danas slobodno i ponosno hodamo Hrvatskom, a i danas trebamo istu hrabrost i ljubav prema Domovini koju smo nesebično pokazali tijekom Domovinskog rata i koje trebamo prenositi na buduće naraštaje. Upravo ovakve aktivnosti pokazuju kako hrvatski branitelji i dalje imaju istu snagu i zajedništvo, a s velikom zahvalnošću ističem da će istinskim herojima Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek iskazivati zahvalnost i sve počasti koje su svojom hrabrošću i odanošću prema Domovini i zaslužili položili svoje živote u temelje stvaranja Domovine. – rekao je između ostalog Križić. Nakon odavanja počasti Branku Jaklićukod njegovog spomen obilježja u Gornjoj Pištani, maratonci su u središte Orahovice na cilj ušli glasno pjevajući ”Zovi samo zovi svi će sokolovi za te život dati”. U sklopu završnog programa podijeljene su zahvalnice trkačima i svima zaslužnima, a program su uljepšali učenici OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovice Rebecca Solić, Marta Konopek i Vlatko Rađenović pročitavši svoje literarne uratke na temu Domovine i time dali poseban znak kako se žrtva hrvatskih branitelja i uspomena na Domovinski rat nikada neće zaboraviti.

(www.icv.hr, vg)