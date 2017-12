SPOJIO IH UTEG: MLADI KOJI ŽIVE SPORT Upoznajte Karla i Klaru te Luku i Ivu, parove koji zajedno treniraju i pomiču vlastite granice

Virovitičani Karlo Boos i Klara Ivoš treniraju CrossFit, program koja spaja vježbe snage, fleksibilnosti i izdržljivosti. Karlo je CrossFit otkrio prije tri godine kada je shvatio da mu u treninzima nešto nedostaje. – Htio sam razvijati više sposobnosti odjednom, a upravo sam u CrossFitu pronašao sve što mi treba – objašnjava, dodajući kako je trenirati najprije počeo s prijateljem. – U CrossFitu se stalno uči nešto novo, jako je opširan i zbog toga izuzetno zanimljiv – ističe. Mogu ga trenirati svi, i početnici i već iskusni sportaši jer se, kako kaže Karlo, može skalirati svaki pokret, intenzitet i način vježbanja. – U CrossFitu se uglavnom imitiraju pokreti iz života. Ovo što ja radim je više natjecateljski dio koji se odvaja od metodologije. Postoje određeni treninzi koji se testiraju na natjecanjima i njih treniram – govori Karlo iza kojeg je već nekoliko natjecanja. Njegov napredak najbolje se vidi u rezultatima postignutim prošle i ove godine na natjecanjima u Umagu, gdje je na svom prvom natjecanju osvojio 5., a ove godine 2. mjesto. Svoju strast prema tom sportu prenio je i na svoju djevojku Klaru koja se dvije godine bavila fitnessom, a posljednjih šest mjeseci pridružila mu se u treniranju CrossFita. – Kao i on, i ja sam htjela nešto više od svojih treninga, da budu dinamičniji, zahtjevniji i izazovniji – objašnjava Klara razlog svog prelaska, dodajući kako se u CrossFit zaljubila već na prvom treningu. -Sada sam još relativna početnica i tek učim osnove, a za godinu, dvije nadam se da ću biti spremna i za natjecanja – s osmijehom govori Klara. Njihova ljubav prema sportu oduševljava poznanike, prijatelje i druge polaznike treninga koji im se dive zbog upornosti i rada na sebi.

Zajednički treninzi im pomažu u napretku, jedno drugom su podrška i zajedno prolaze kroz opširan svijet CrossFita. – Zajedno istražujemo i učimo. Veliki plus nam je to što motiviramo jedno drugo i tako postižemo bolje rezultate – ističe Karlo. Ovaj CrossFit par zadao si je zadatak upoznati okolinu s CrossFitom i to putem Instagram računa “CrossCouple” gdje objavljuju svoje treninge, pripreme i uspjehe. – Vrlo malo ljudi u našoj okolini zna točno što je to čime se mi bavimo, a htjeli bismo dobiti i povratnu informaciju i eventualnu podršku drugih sportaša s kojima dijelimo ljubav prema CrossFitu – zaključuje Karlo.

“POWER PAR” LUKA KOVAČ I IVA VILIČNIK IZ PITOMAČE

Jedno drugom nezamjenjiva podrška

Treninzi, istezanje i priprema hrane oduzmu i 6 sati dnevno, a podrška koju jedno drugom pružaju olakšava taj proces

Powerlifting je sport koji ne poznaje granice. Riječ je o sportu snage koji spaja tri discipline: čučanj, bench press i mrtvo dizanje, i kao takav zahtijeva predanost, odricanje i nepokolebljivu ljubav. Tu ljubav i strast prema powerliftingu dijele Pitomačani Luka Kovač i Iva Viličnik.

Svoje mjesto u svijetu ovog sporta Luka Kovač pronašao je prije pet godina kada je nakon nekoliko godina treniranja u teretani odlučio iskušati svoje mogućnosti. Iste je godine dokazao da je upravo taj sport krojen za njega oborivši svjetski rekord u mrtvom dizanju na Svjetskom prvenstvu u Slovačkoj po GPC federaciji, gdje je u kategoriji juniora do 75 kilograma podigao 231 kilogram. S tog prvenstva otišao je sa srebrnom medaljom, a potom nastavio nizati uspjehe te 2015. godine postao prvak Hrvatske po IPF federaciji. Kako kaže, ovaj sport traži puno odricanja i potpunu posvećenost. – Kada smo kolega Mario Rengel i ja osnovali klub u Pitomači, bilo je zainteresiranih, ali nakon dva-tri tjedna jačih treninga svi su odustajali.

U ovom sportu nema novca, prema njemu nas gura jedino ljubav – govori Luka, a ljubav prije godinu dana prenio je i na svoju djevojku Ivu.- Prije nego sam upoznala Luku, nisam puno znala o tom sportu, ali me zainteresiralo i kada sam pokušala trenirati, Luka je vidio da u meni ima potencijala i tako smo počeli – s osmijehom govori Iva. Ovaj par trenutno se priprema za državno prvenstvo koje će se održati 9. i 10. prosinca u Virovitici. – Bit će to najveće državno natjecanje do sada na kojemu će nastupiti oko 120 natjecatelja – govori Luka, objašnjavajući pritom kako se za njega pripremaju intenzivnim treninzima i strogom prehranom 12 tjedana.

DNEVNO DVA TRENINGA

-Prehrana se temelji na povećanom unosu ugljikohidrata i proteina kako bih imao energije za treninge i bio u kalorijskom suficitu da mogu dobivati na masi jer sam mijenjao kategoriju natjecanja na višu – objašnjava Luka, dodajući kako jede pet obilnih obroka i trenira dva puta dnevno. Treninzi, istezanje i priprema hrane oduzmu i 6 sati dnevno, a podrška koju jedno drugom pružaju olakšava im taj proces. – Puno mi pomaže to što je Iva zavoljela sport koji je moj život i što zajedno dijelimo tu strast – govori L uka. Kako kažu, powerlifting gradi čovjeka, tjera ga da daje maksimum od sebe, posebice dok je najteže. – Ako ne guraš do krajnjih granica, nema napretka, a po meni su to odlike jakog čovjeka, i tjelesno i mentalno – ističe Luka. Kao relativnoj početnici koja diže manje kilaže, Ivi je najveći strah predstavljalo podsmjehivanje drugih natjecatelja na natjecanjima, ali kako tvrdi, u ovome sportu to ne postoji. – Svi su me bodrili na natjecanjima i to je pozitivna strana ovog sporta. Ne postoji ruganje slabijem od sebe jer su svi krenuli od nule – govori Iva, dodajući kako na natjecanjima uvijek vlada sportski duh i konkurenti navijaju jedan za drugoga. – Vjerojatno se većina zainteresiranih nije rodila s genetikom

stvorenom za sportove snage, ali u konačnici to nije toliko ni bitno sve dok se osoba osjeća zadovoljno onime što radi i probija granice svojih mogućnosti – zaključuje Iva.

(www.icv.hr, M. Lukačić)