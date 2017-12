VAŽNO: U srijedu se zatvara promet u središtu Virovitice…

U srijedu, 27. prosinca, od 8 do 15 sati za sav promet se zatvara prometnica na Trgu bana Josipa Jelačića te na Trgu dr. Franje Tuđmana od kružnog toka kod Mr. Jacka do kružnog toka kod RBA. Promet se zatvara zbog izvođenja radova u Gradskom parku u sklopu projekta „5 do 12 za Dvorac“. Oba kružna toka bit će u funkciji.

Također, mogući su zastoji u prometu zbog ugradnje LED markera na pješačkim prijelazima u sklopu projekta uređenja biciklističkog prometa u središtu grada te molimo sve sudionike u prometu za strpljenje.