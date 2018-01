Izložba malih životinja u Virovitici od 19. do 21. siječnja

U prostorima tvrtke Gradba (bivši Opeco, Štrosmajerova 106) u Virovitici, od 19. do 21. siječnja, u organizaciji Udruge uzgajivača malih životinja „Golub“ Virovitica održat će se „Izložba malih životinja“.

U sklopu izložbe, održavat će se: Europska izložba letača, visokoletača i prevrtača jugoistočne Europe; Prva Europska izložba balkanskih pasmina peradi; Druga Europska izložba balkanskih pasmina golubova; Međunarodna izložba golubova, peradi, kunića, ptica i drugih malih životinja; Deveta Hrvatska izložba bantama i 9. hrvatska izložba brama i kokinkina; kao i 19. izložba likovnih radova učenika osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije.

Na izložbi će sudjelovati izlagači iz: Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, BiH, Rumunjske, Srbije, Bugarske, Slovačke i Makedonije. Otvorenje je u petak 19. siječnja od 15,00 sati, a za posjetitelje, ona će biti otvorena u petak od 15,00 do 20,00 sati, u subotu od 8,00 do 20,00, te u nedjelju od 7,00 do 14,00 sati.

(www.vpž.hr; foto :arhiva)