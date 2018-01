Među najboljima u RH: U Gradu Virovitici na građevinsku dozvolu se u prosjeku čeka 14 dana, a u nekim slučajevima samo 2 do 3 dana

Od 32 grada koji izdaju građevinske dozvole, tek u devet njih se čeka manje od 20 dana, u deset je prosjek izdavanja između 20 i 30 dana dok se u ostalim čeka od 30 pa čak i 52 dana, pokazalo je istraživanje koje je proveo gradonačelnik.hr.

Nakon Samobora koji dozvolu izdaje u samo 11 dana, najbrže se do građevinske dozvole može doći, prema podacima Ministarstva graditeljstva, u Zagrebu i Varaždinu kojima treba 13 dana, slijedi potom Virovitica s danom više, u Koprivnici, Čakovcu i Bjelovaru na nju se čeka 15, Krapini 17, Dubrovniku 20 te Vukovaru 24 dana.

Grad Virovitica je u prošloj 2017. godini izdao 72 dozvole, a pozitivan trend u brzini izdavanja građevinskih dozvola na razini Republike Hrvatske logičan je nastavak ažurnog postupanja djelatnika Gradske uprave koji je prepoznat u javnosti u vrijeme masovne legalizacije zgrada. Grad Virovitica i tada je bio među prva tri najažurnija grada u brzini izdavanja rješenja.

U NEKIM SLUČAJEVIMA ROK ZNATNO KRAĆI OD PROSJEKA

– Posljedica je to temeljite pripreme i konstruktivne suradnje s investitorima i projektantima tako da se još i prije nastanka projekata, dakle prije samog podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu, izbjegnu potencijalne poteškoće i problemi tako da kada dođe do postupka, stvar bude samo formalne naravi i postupanja unutar zakonom određenih okvira, istaknula je voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Grada Virovitice Alida Saračević Moslavac dodavši da je prosječno vrijeme izdavanja 10 do 14 dana, no u nekim slučajevima taj rok je znatno kraći.

– U slučajevima kada nema drugih stranaka u postupku kojima bi se davala mogućnost uvida u spis, Grad građevinsku dozvolu izdaje iznimno zadovoljnim investitorima u roku od samo 2 do 3 dana od dana podnošenja zahtjeva, dodala je Alida Saračević Moslavac.

Osim brzinom izdavanja građevinskih dozvola, Virovitica investitore privlači i brojnim olakšicama koje su se od ove godine proširene na sve tvrtke registrirane na području grada. Grad tako nudi povoljne uvjete za ulazak u gospodarske zone kroz: kupnju građevinskog zemljišta po povlaštenim cijenama; mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa; oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za zapošljavanje više od 50 osoba u proizvodnoj djelatnosti; plaćanje komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročnim plaćanjem… (virovitica.hr, gradonačelnik.hr)