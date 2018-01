U subotu, 27. siječnja, nastavlja se 10. Zimsko prvenstvo za mlađe uzrasne kategorije

Zimsko malonogometno prvenstvo za mlađe uzraste u organizaciji Županijskog nogometnog saveza nastavlja se i ovoga vikenda. Na parketu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici u subotu, 27. siječnja, snage će odmjeriti nogometaši uzrasta do 14 godina. Na rasporedu je 15 utakmica, a prva počinje u 8 sati i 30 minuta.

RASPORED I SATNICA 10. ZIMSKOG PRVENSTVA MUK-a ŽNS VPŽ – UZRAST U-14

6. kolo 8:30 – 8:50 NK VIROVITICA 1 – NK VIROVITICA 2

6. kolo 8:55-9:15 NA NO LIMIT – NK SLATINA

6. kolo 9:20-9:40 NK PITOMAČA – NK SUHOPOLJE

7. kolo 9:45-10:05 NK VIROVITICA 1 – NK SLATINA

7. kolo 10:10-10:30 NA NO LIMIT – NK SUHOPOLJE

7. kolo 10:35-10:55 NK VIROVITICA 2 – NK PITOMAČA

8. kolo 11-11:20 NK VIROVITICA 1 – NK SUHOPOLJE

8. kolo 11:25-11:45 NK SLATINA – NK VIROVITICA 2

8. kolo 11:50-12:10 NA NO LIMIT – NK PITOMAČA

9. kolo 12:15-12:35 NK VIROVITICA 2 – NK SUHOPOLJE

9. kolo 12:40-13:00 NK PITOMAČA – NK SLATINA

9. kolo 13:05-13:25 NA NO LIMIT – NK VIROVITICA 1

10. kolo 13:30-13:50 NK SLATINA – NK SUHOPOLJE

10. kolo 13:55-14:15 NK VIROVITICA 1 – NK PITOMAČA

10. kolo 14:20-15:40 NA NO LIMIT – NK VIROVITICA 2

(www.icv.hr, rp)