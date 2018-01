Zahvala pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Nenada Križića za uspješno organiziranje 9. Hodočašća Gospi Voćinskoj

Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić upriličio je svečani domjenak u znak zahvale svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi 9. Hodočašća hrvatskih branitelja Hrvatske vojske i policije Gospi Voćinskoj održanog 13. prosinca 2017. godine.

– Prijatelji, suborci, ponosni hrvatski branitelji ovom vam se prilikom želim osobno zahvaliti na još jednom uspješno organiziranom Hodočašću. Želim vam se zahvaliti na trudu i odricanju koje ste uložili u organizaciji, ali i napomenuti kako je pred nama još veća zadaća koja nas čeka ponovo 13. prosinca ove godine, jer moramo se još više potruditi, svi zajedno, kako bi 10. jubilarno Hodočašće bilo još veličanstvenije. Iznimna mi je čast raditi s vama, jer ste pokazali zajedništvo kada su mnogi govorili da ga nema, da smo rastrojeni, oslabljeni, ali upravo ste vi, dragi prijatelji, pokazali da smo itekako jaki i složni kada se to od nas traži, isto kao i za vrijeme Domovinskog rata. Voćin i žrtvu koju je to papučko mjesto podnijelo u Domovinskom ratu ne smijemo i nećemo nikada zaboraviti, to vam obećavam s ovog mjesta, ali, ponovit ću, bez vas ni ja kao pomoćnik ministra ne mogu puno učiniti, samo sloga nas može održati zajedno. U Hrvatskoj je za vrijeme našeg obrambenog Domovinskog rata bilo mnogo razaranja, mnogo je krvi proliveno, svako mjesto koje je doživjelo direktan oružani sukob ima svoja stratišta, svoja stradavanja, pa tako i Voćin, Četekovac, Čojlug, Balinci… u kojima su stradale nevine civilne žrtve, žrtve koje nikome nisu učinile ništa nažao i nisu se mogle braniti, a njihovi dojučerašnji komšije su ih svirepo pogubili. Tu žrtvu mi hrvatski branitelji uvijek ćemo pamtiti i s pijetetom obilježavati, bit ćemo svjedoci tog vremena. Iako je od Domovinskog rata prošlo dosta vremena, mi moramo našu djecu educirati što se tada događalo, tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom, svoju obitelj, iz razloga kako nam se takve strahote ne bi ponovile. Još jednom hvala vam na svemu, jer bez vas ni ja danas ne bih bio pomoćnik ministra hrvatskih branitelja na što sam izuzetno ponosan – zahvalio se Nenad Križić prisutnim ratnim vojnim invalidima i braniteljima koji su svoj obol dali u organizaciji i provedbi prošlog Hodočašća, te dodao kako se zahvaljuje i svima koji su pohodili dosadašnja Hodočašća, svim hodočasnicima od Dubrovnika do Vukovara ujedno ih pozvavši i na 10. jubilarno Hodočašće.

Prisutnima su se još obratili Mato Bubaš predsjednik Zajednice udruga i članova HVIDR-e Virovitičko-podravske županije, te novoizabrani predsjednik slatinske HVIDR-e Ilija Nikolić.

– Kada smo počinjali s organizacijom Hodočašća bilo nas je tek nekoliko, tada nam je bilo teško, ali smo ustrajali i organizaciju doveli do ovog zavidnog nivoa. Sada nam je lakše, imamo pomoćnika ministra što je velika stvar, ali i odgovornost, jer smo baš iz tog razloga pod povećalom. No, ja se ne bojim da ćemo svi skupa još bolje i uspješnije raditi u narednom periodu – rekao je u svom obraćanju Mato Bubaš.

– Nemam vam više puno toga za reći, a što već nisu Nenad i Mato, jedino se mogu zahvaliti vama, članovima Udruge HVIDR-a Slatina što ste me izabrali za predsjednika i obećati da ću vaše povjerenje opravdati kroz svoj rad – obećao je novi predsjednik Ilija Nikolić.

Po završetku obraćanja, pomoćnik ministra Nenad Križić svima je ponaosob uručio simboličan poklon, dresove sa zahvalom u svoje osobno ime, kao sjećanje na slogu i zajedništvo, kako u ratu tako i u miru. (Domovina.net)