SREDNJOŠKOLCI O SVOJIM NAVIKAMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Stalno smo na mobitelu, objavljujemo cijeli dan, a nismo ni protiv kazni za loše komentare

Donosimo nastavak velikog istraživanja Virovitičkog lista o nasilju među djecom i mladima na internetu…pročitajte njihove priče…

Marko:

– Na fejsu sam stalno. I pod nastavom. Nikada me ne uhvate. Imam aktivnih deset grupa i po jedan profil na Instagramu i Facebooku. Pratim nogomet, što piše razred, što tko objavljuje. Pišem u grupe i svaki dan uspijem vidjeti što objavljuje svih mojih 200 prijatelja. Ionako nemam što drugo raditi u životu.

Ivan:

– Snimam kad se napijemo, povraćamo, radimo gluposti. No to ne objavljujem javno. Pokazujemo to jedni drugima kad izađemo van. Fora je. Snimao sam i profesore pod satom, nas frendove, ali to nije ispalo zanimljivo pa sam odmah obrisao. Osobno sam primio tuđu fotografiju na kojoj je nečija cura bila gola, ali je nisam proslijedio. Mislim da je cura sama kriva ako se slika i onda to dalje šalje. Lajkam tuđe komentare, ali se ne potpisujem.

Ana:

– Pratim stranice s fotografijama, ispovijesti drugih. Nekad napišem nekome kravo ili kurvo, ružna si, ali smatram da to nije nešto loše: tako se nazivamo i po hodnicima ili kad se družimo. Inače, imam pet aktivnih grupa koje stalno pratim. Imam jedan profil na Facebooku i dva na Instagramu. Od ova dva, jedan je lažni, da mogu pratiti ljude koje želim, a da me ne prepoznaju. Slučaj nasilja i vrijeđanja bih prijavila roditeljima ili školi samo ako je o meni riječ ili o bliskoj prijateljici. Nema šanse da se izložim za nekog drugog.

Marta:

– Mama mi je prijateljica na Facebooku i to mi nije problem. Puno razgovaramo o svemu i nemam što skrivati. Neka otvoreno vidi što pišem i objavljujem. Pratim objave drugih, čestitam rođendane na Instagramu. Ne želim biti cinkerica, ali da mi netko ukrade fotografiju i potpiše u moje ime lažni post, prijavila bih ga policiji. Isto bih tako obranila i najbolju prijateljicu. Znam cure kojima se to dogodilo, kasnije je sve postalo jako ružno, izgubile su prijatelje, zdravlje…

David:

– Da na društvenoj mreži vidim kako mi netko blati prijatelja, ne bih to prijavio ni roditeljima ni policiji. Kroz grupu bih se dogovorio s nekoliko frendova i dočekali bismo tu budalu pa mu ne bi više palo na pamet da objavljuje gluposti. Imam po jedan profil na društvenim mrežama pod svojim imenom i ne objavljujem ništa iza čega ne stojim.

Mia:

– Na Facebooku i Instagramu zna biti i slinavih dedeka, totalnih budala, pravih bolesnika. Sve ovisi kakva je tko osoba i kako će se prema svemu tome postaviti. Neću pristati naći se s onim koga nikada nisam vidjela. Ako imam nešto protiv nekoga, reći ću mu to u oči, neću biti kukavica i pisati komentare pod lažnim profilom. Ali, ja sam takva osoba. Ja sam za to da se prijavi svakog tko mrzi i pljuje po drugome i za uvođenje kazni. Komentiraš da je netko krava ili ofucana kurvetina? Da tvoji mama ili tata moraju iskeširati par stotina kuna za svaki put kad to lajkaš, da vidiš kako bi manje mrzio. (www.icv.hr, mlo)