Iz drugih medija: Gloria IN – Virovitica je biser kulture na raskrižju Podravine i Slavonije

Zahvaljujući tradicionalnom Virkasu – Virovitičkim kazališnim susretima – već 14 godina potkraj zime grad postaje kazališno središte sjeveroistočne Hrvatske: u mjesec dana nižu se predstave domaćeg ansambla i gostovanja, a manifestacija ove godine završava 11. ožujka svečanom premijerom drame „Bijela kuga“, čiji su protagonisti glumica Branka Bart i studenti umjetničke akademije iz Osijeka. Kazališni počeci sežu u 1900. kad su glumci odigrali šaljive „Sluge muzikante“ u gostionici Grčić, a u današnjem Gradskom kazalištu u sedam desetljeća profesionalnog rada izvedeno je 400-tinjak premijera i 10.000 predstava.

DVORCI I PALAČE

Središtem grada dominira dvorac Pejačević koji je grof Antun Pejačević sagradio 1804. godine na mjestu srušene srednjovjekovne tvrđave. Prije dvije godine spašen je od urušavanja i zajedno s perivojem, zaštićenim spomenikom parkovne arhitekture, obnavlja se uz sufinanciranje europskih fondova te će mu 2019. biti vraćen nekadašnji sjaj. Među najljepšim su građevinama i zgrada Prve hrvatske štedionice iz 19. stoljeća – s kipom Merkura, rimskog boga trgovine na pročelju – te stoljetna zgrada Gimnazije Petra Preradovića.

PRVA DAMA AVANGARDE

Prema svestranoj likovnoj umjetnici, Virovitičanki Editi Schubert – često nazivanoj prvom damom hrvatske avangarde – zove se šetalište duž kojeg su na pročelja zgrade aplicirani njezini geometrijski radovi obojeni u „šubert“ crvenu i plavu te postavljene drvene klupe s barkodovima. U blizini je glazbena ograda (prvi eksponat budućeg Parka znanosti) na kojoj se u hodu može odsvirati Beethovenova „Oda radosti“ te skulptura Mikeša, starosjedioca Virovitice, koju je od slavonskog hrasta izradio kipar Josip Šimić iz Pitomače.

MAKETE VLAKOVA

U zgradi Željezničkog kolodvora postavljena je jedinstvena turistička atrakcija – izložba „Virovitica voli vlakove“ s maketama i 3.500 modela vlakova iz cijelog svijeta, od parnjača do intercityja, koje je godinama skupljao Varaždinac Goran Denac (38), viši medicinski tehničar i od djetinjstva zaljubljenik u željeznicu. Sve su kompozicije u voznom stanju, oznake na vagonima su kao i na pravom vlaku, a izložba se može pogledati petkom i subotom od 17 do 19 sati ili u neko drugo vrijeme prema dogovoru.

LJEKARNA U SAMOSTANU

U muzeju franjevačkog samostana, koji se nalazi uz župnu crkvu svetog Roka, zaštitnika grada, čuva se više od 5.000 knjiga neprocjenjive vrijednosti iz 17. i 18. stoljeća, na njemačkom, mađarskom, grčkom, latinskom i talijanskom jeziku, te misno ruho, misali, kaleži i pokaznice iz istog razdoblja. Kako je u samostanu nekoć bila ljekarna, sačuvano je ljekarničko posuđe iz 19. i 20. stoljeća.

HOTEL S BAŠTINOM

U obnovljenoj Kuriji Janković, sagrađenoj početkom 19. stoljeća u selu Kapela Dvor (udaljenom 7 kilometara od Virovitice), otvoren je hotel baština s četiri zvjezdice. Vrijedna stara građevina dobila je novo ruho, što se osjeća u salonima i 18 soba. Noćenje u jednokrevetnoj stoji 300, a cijena dvokrevetne je 400 kuna. u vinskom podrumu nudi se 20-ak vrsta vina iz tog kraja, a u hotelskom baru poslužuju se isključivo domaći proizvodi: prirodni sokovi od aronije, crnog ribiza, mrkve, višnje i bazge te craft pivo Pitko iz Pitomačke pivovare.

VIROVITICA VODA

Ime je Virovitica vjerojatno dobila po potoku Verevče koji se danas zove Ođenica i izvire u području Virovitičkih ribnjaka. Devet ribnjaka, koji obiliju slatkovodnom ribom, okruženo je šumom i biciklističkom stazom, a uz prvi, srcoliki ribnjak nalazi se staza dugačka 4 kilometra s 11 informativnih ploča o bogatstvu flore i faune tog dijela Bilogore. Za lijepog vremena odbiciklirati se može i do dravskog otoka Križnica pokraj Pitomače na granici s Mađarskom, koji je s kopnom povezan visećim pješačkim mostom i skelom. Budući da su temperature zraka još ispod ništice, a skijalište s 400 metara staze u Rezovačkim Krčevinama se zabijelilo, ondje se može uživati svaki dan od 18 do 22 sata. (virovitica.hr, Gloria IN)