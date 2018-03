Najhladnije jutro je iza nas – temperatura u Virovitici iznosila je -19,6 stupnjeva, u Slatini – 21 Celzijev stupanj

Sretan vam prvi dan klimatološkog proljeća 2018 godine!

Iz nas je najhladnije jutro ove godine. Na području Virovitičko-podravske županija temperature zraka su se tijekom jutra spuštale od – 12 do – 21 Celzijev stupanj. Temperature zraka na području grada Virovitice spustila se na -19,6 °C, a na području Slatine -21°C.

Inače, apsolutni minimum temperature zraka na području grada Virovitice tijekom ožujka je -20,2°C. Svega 0,6 Celzijevih stupnjeva nedostajalo nam je za izjednačavanje ili 0,7 stupnjeva za upisivanje novog apsolutnog temperaturnog minimuma za ožujak. Što se tiče mjeseca koji smo ostavili iza nas, eto brzinskog pregleda. Koliko nam je doista bilo „hladno“ tijekom veljače 2018. godine možete vidjeti na karti.

Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.) odnose se na razdoblje od 01.02.2018. godine do 28.2.2018. godine, odnosno za veljaču.

Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna? Pripremimo se na nove oborine, ali i osjetniju južinu.

Novi snijeg i snježni pokrivač očekujemo danas (četvrtak) i sutra tijekom prijepodneva. Do jutra u većem dijelu županije očekujemo novih 5 do 15 centimetara snijega, a u višim predjelima županije i koji centimetar više. Tijekom petka do kraja dana očekujemo novi „val“ oborina.

POLEDICA ZA VIKEND

Oborine će u noći s petka na subotu i tijekom subote u jutarnjim satima mjestimice prelaziti u mješovite oborine (sugradica, susnježica, mokar snijeg, ledena kiša…) koje mogu stvarati poledicu. Temperature zraka u porastu! Jutarnje temperature zraka očekujemo od -9°C tijekom petka do 0°C tijekom nedjelje. Najviše dnevne od -4°C tijekom petka do 4°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren. Zbog osjetnijeg zatopljenja tijekom nedjelje očekujemo kopnjenje snijega s krovova kuća, zgrada, drveća… pa savjetujemo oprez.

U tjednu pred nama očekuje nas još izraženija južina, ali i nove vremenske neprilike.

(www.icv.hr, kp)