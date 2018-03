SPECIJAL DAN ŽENA: Svestrana Elizabeta Mihelčić je samohrana majka, bajkerica i vojnikinja

Ona je bajkerica i vojnikinja, no prije svega samohrana majka dvoje dječice. Elizabeta Mihelčić (25) iz Virovitice još si je u djetinjstvu zacrtala da će jednoga dana imati svoj motor. -Prije godinu dana uspjela sam kupiti svoj motor i što ga više vozim to ga više volim – rekla nam je mlada bajkerica koja jednostavno uživa u tome, a prije gotovo godinu dana postala je i članica Moto kluba „Alka“ Špišić Bukovica. – Roditelji su u početku bili zabrinuti jer su mislili da je vožnja motorom opasna, ali s vremenom su shvatili koliko mi to znači i sada su mi podrška te mi puno pomažu oko djece – istaknula je Elizabeta. Kada je u pitanju vožnja motorom Elizabeti, kao i ekipi iz kluba, nije bitno, kuda ide već da ide s motorom.

– Jednostavno uživam u tome. Ta ekipa i druženja, zvuk motora i adrenalin kad ga vozim…, neopisivo – rekla je Elizabeta te nam priznala da joj je velika želja bila ući u taj klub. – Bila sam presretna kada su me primili, dečki su me super prihvatili, poštuju me i kao obitelj su mi – rekla je Elizabeta dodajući da uživa u svakom susretu s njima. No, osim što je bajkerica i majka ova žena je i vojnikinja. – Uvijek su me zanimale takozvane „manje ženske stvari“ i bila sam drugačija od drugih cura. Službu obavljam u Našicama već gotovo dvije godine – zadovoljno je rekla ova svestrana žena.

(www.icv.hr, žđ)