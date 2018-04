Nakon niza više nego uspješnih godina rada Kulturno-umjetničko društvo ”Orahovica” našlo se u problemu s članstvom

Orahovački slavuji kako ih popularno nazivaju, uvijek su bili ponos i čuvar gradske kulture, nezaobilazni dio svake manifestacije, jednostavno simbol grada podno Ružice dugi niz godina. Riječ je o gradskom, mješovitom pjevačkom zboru koji djeluje u sklopu Kulturno-umjetničkog društva Orahovica i koji već godinama sjajno vodi profesor glazbene kulture, legenda orahovačke glazbe, Viktor Čelant.

Ove godine zbor se našao možda i u najtežim trenucima do sada, članstvo se osipalo prinudno, većina pjevača su umirovljenici, a mladih nema:

-KUD Orahovica ima bogatu tradiciju, kako pjevačku tako i tamburašku i folklornu. Velika mi je čast što sam i ja dio te tradicije, tih sjajnih godina koje su iza društva. U sklopu društva djelovao je više nego uspješno i tamburaški sastav Ružica, a posebna priča ovoga društva je pjevački zbor. Zbor je zapravo dio društva koji je djelovao kroz sve vrijeme njegovog postojanja i ta kao djevojački zbor. Posebno se sjećam pjevačica iz vremena nakon Domovinskog rata, koje su sve moje bivše učenice i koje bih i sada rado vidio ponovno u zboru. Nažalost, jedno vrijeme je taj pjevački zbor prestao s radom, dok je tamburaški sastav i dalje bio aktivan i upravo mi tamburaši smo pokrenuli ideju 2006. godine o ponovnom pokretanju mješovitog pjevačkog zbora koji je definitivno potreban ovom gradu kao središtu kulture i turizma ovog područja. Pozvali smo tada 70 ljudi i odaziva za zbor je bio sjajan i tako su krenule uspješne godine zbora sve do prošle sezone kada se zbor znatno smanjio i tu je došlo to problema. – priča voditelj zbora Viktor Čelant te iznosi razloge osipanja pjevačkog zbora:

-Prije svega do prošle sezone u zboru su pjevali isti ljudi koji su počeli one davne 1976. i to puno govori. Treba pohvaliti te ljude koji su sve ove godine u zboru, koji su uvježbali 100-tinjak pjesama u četvero, troglasnom i dvoglasnom pjevanju što je jako naporno i zahtjevno. Novih pjevača gotovo da i nije bilo kroz sve godine, a posebno se taj nedostatak odrazio od prošle sezone od kada je veliki broj ovih postojećih pjevača, a rekoh riječ je o umirovljenicima, ili obolio i jednostavno više nije u mogućnosti pjevati. Ostali smo na svega nekoliko članova pa sam ja pokuša onom sportskom šok terapijom ”promjenom trenera”, dakle odlučio sam se povući s mjesta voditelja zbora, a tu ulogu prihvatio je gospodin Antonio Brzica iz Slatine. No, jednostavno nema se s kime raditi i evo zbor je sada godinu dana bez probi, Antonio je i dalje na raspolaganju no, što da kažem, čekamo da se ti mladi ipak priključe. Orahovica je prepuna mladih pjevačkih talenata, svjedok sam toga i radeći dug niz godina za školskim zborovima u osnovnoj školi i volio bih da ti moji bivši školski pjevači dođu u društvo jer bila bi velika šteta da se jedan takav zbor s takvom tradicijom ugasi. – nastavlja Čelant te naglašava kako mlade treba potaknuti, a rješenje vidi u suradnji sa srednjom školom:

-Nažalost učenici pjevači kada izađu iz osnovne škole nemaju gdje nastaviti kontinuitet zbornog pjevanja i tu nastaje problem. Dok su još u srednjoj školi, može se nekako raditi, no kada potpuno pjevački sazru, odlaze na studije, poslove u druge gradove i kako onda očekivati da dolaze u Orahovicu i pjevaju u zboru, gotovo nemoguće. No, mi ne odustajemo. Borimo se, pokušavamo na sve načine pozvati mlade. Rješenje eventualno vidim u suradnji sa srednjom školom gdje su danas moji bivši pjevači iz osnovnoškolskog zbora, pa da ih zajedno probamo afirmirati, potaknuti da dođu u gradski zbor. Znam da zborno pjevanje nije atraktivno kao npr. neki sportovi, ali itekako je zanimljivo, nudi sjajne sadržaje, putovanja…. I ovim putem pozivam sve mlade, dođite i priključite se u interesu kulture svog grada. – zaključio je Viktor Čelant. Nadamo se da će i ovih par riječi biti barem mali poticaj mladim pjevačima da se uključe i sačuvaju ovu istinsku, gradsku kulturnu instituciju da živi još puno godina.

(www.icv.hr, vg)