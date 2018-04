Poslovni park uvodi mogućnost smanjenja naknade za plaćanje dnevne parkirne karte za 50 posto

Kolegij gradonačelnika Ivice Kirina usvojio je danas, 30. travnja, Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika parkirnih karata na javnim parkiralištima u gradu Virovitici. Naime, izmjenama cjenika parkirnih karata na javnim parkiralištima u gradu uvodi se mogućnost smanjenja naknade za plaćanje dnevne parkirne karte za 50 posto u slučajevima kada korisnik plati dnevnu parkirnu kartu na blagajni organizatora parkiranja u roku od 3 dana od izdavanja. Znači, riječ je o slučaju kada kontrolor parkiranja korisniku parkirališta ispiše dnevnu parkirnu kartu u slučaju neposjedovanja odgovarajuće parkirne karte.

Cijena dnevne parkirne karte za neposjedovanje druge odgovarajuće parkirne karte je funkcija vremena trajanja parkiranja od trenutka izdavanja dnevne parkirne karte pa do isteka naplate parkiranja tog dana, odgovarajuće cijene jednog sata parkiranja i troškova izdavanja. Za 0. zonu ona iznosi od minimalno 33 kune do maksimalno 66 kuna, za I. zonu od 32 do 54 kune te za II. zonu od 31 kune do maksimalno 42 kune. (virovitica.hr)