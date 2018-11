POVRATNICA IZ RIJEKE Nakon faksa vratila se u Viroviticu, osim rada u struci, s mamom otvorila i poklon galeriju

Daria Klimek (26) prvostupnica je ekonomije, stručnjakinja za poslovne knjige te virovitička kreativna duša. Iako je fakultet završila u Rijeci, gdje je i radila te imala puno veće mogućnosti za zaposlenje, odlučila se vratiti u Viroviticu.

– S 20 godina preselila sam se u Rijeku zbog posla, a nakon nekog vremena izvanredno sam upisala ekonomiju na preddiplomskom. U međuvremenu sam upisala i tečaj knjigovodstva na Narodnom učilištu – priča nam Daria, prisjećajući se kako joj je bilo teško kad je otišla. Nakon dvije godine života u Rijeci navikla se na tamošnji život i mislila da će tamo i ostati.

– U Rijeci sam bila 5 godina, a prve dvije godine sam jako patila za Viroviticom. Nakon toga sam mislila da ću ostati u Rijeci gdje sam živjela sama u stanu i završavala fakultet. To mi se činilo idealno no, shvatila sam da kad završim fakultet više nemam tamo što raditi – priča nam Daria. Dodatni razlog za povratak u Viroviticu bilo je i stručno osposobljavanje koje ju je čekalo nakon faksa budući da s 2800 kuna ne bi mogla financirati stan od 2000 kuna mjesečno. Ipak, ono što ju je najviše vuklo u Viroviticu su obitelj i prijatelji te mirniji i ljepši život.

– Doma je tamo gdje su obitelj i prijatelji – naglasila je Daria te nastavila – život u Virovitici je puno mirniji, a u Rijeci je sve ubrzano, sve se mora planirati unaprijed i ako sam negdje htjela ići to sam mogla samo autobusom ili autom – kaže Daria, te priznaje da se zaželjela pješačenja i vožnje biciklom. Isto tako zaželjela se i slobodnog vremena te kave s frendicama koje nije morala planirati nekoliko dana unaprijed.

– Budući da sam radila u trgovačkom centru svaki dan mi je bio radni. Nakon nekog vremena sam shvatila da život nije samo novac i posao već ljudi koji te okružuju – istaknula je.

Darijinim povratkom ostvarila se i dugo planirana ideja kroz koju se kreativno ispunio njezin, ali i život njezine mame.

– Mama i ja dugo smo planirale otvoriti poklon galeriju u Virovitici. Budući da je naša obitelj vrlo kreativnog duha na ovaj se način možemo izraziti, ali i možda jednog dana živjeti od toga – priča nam Daria, koja je vrlo brzo pronašla mjesto gdje će se stručno osposobiti, a uz to pomaže mami u galeriji. Osim kreativnog izražaja, Darijinoj mami ovo je nakon dugo vremena sigurnije rješenje budući da je promijenila puno poslova.

– Mama je završila za cvjećara-aranžera i zna šivati pa je radila na nekoliko radnih mjesta, no to je sve bilo po godinu dana, odnosno do isteka poticaja. Tako je mama otvorila poklon galeriju u kojoj smo spojile naše talente, ali i članova obitelji, kao i lokalnih umjetnika – kaže Daria koja je od malena vješta u crtanju. Išla je čak, zajedno s bratom blizancem čiji radovi se također mogu naći u poklon galeriji, na likovne grupe. Gotovo sve slobodno vrijeme Darija kreativno iskoristi pomažući mami, a najpopularniji radovi su joj jastučići koje ocrtava. Osim toga, radi i razne ukrase, a sada su već krenule pripreme za adventsko i božićno doba pa intenzivno rade adventske vijence, aranžmane za stolove i razne prigodne ukrase. No, ovaj poslovni pothvat osim za obitelj Klimek i virovitičke umjetnike važan je i za naš grad u kojem od otvaranja Ad Astre ponovno imamo mjesto za suvenire i umjetničke radove naših Virovitičana.

– Usredotočili smo se na virovitičke kreativce koji se do sada nisu imali gdje predstaviti tako da imamo puno njihovih radova. U našoj ponudi su i nakit, suknjice od tila i pliša, oslikane majice, cvjetni aranžmani, flower box-ovi u kutiji, jastučići… – priča nam Darija kojoj je ovo za sada hobi uz posao u struci, ali želja njezine mame, bez koje, kaže, ne bi bilo ni Ad Astre, je da jednoga dana preuzme galeriju. Trenutno uči i pomaže koliko može, a kasnije tko zna gdje im je kraj.

– Radimo tek dva mjeseca. Dolazi dosta ljudi i svi imaju jako pozitivne komentare. Treba vremena da se probijemo na tržište i nadam se da ćemo opstati – zadovoljno je zaključila Daria.(www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)